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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

Happy Sita Navami 2026 Wishes: राम नवमी के ठीक एक महीने बाद आज सीता नवमी मनाई जा रही है. इस दिन पूजा पाठ के अलावा अपनों को ये भक्तिमय संदेश भेजकर माता से सुख-समृद्धि की कामना करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Apr 2026 07:08 AM (IST)
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Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी 25 अप्रैल आज मनाई जा रही है. सीता नवमी, जिसे जानकी नवमी भी कहा जाता है, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इसे माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि मिथिला के राजा जनक को यज्ञ भूमि जोतते समय धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, जिन्हें सीता के रूप में स्वीकार किया गया. 

सीता जी को “भूमिजा” भी कहा जाता है. इस दिन व्रत, पूजा और कथा श्रवण करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है. विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं. धार्मिक दृष्टि से यह पर्व त्याग, मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन में आदर्श मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है.

सीता नवमी पर मां सीता से प्रार्थना है कि आपका
 जीवन शांति और सौभाग्य से भरा रहे.
जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

मां जानकी का जीवन हमें सहनशीलता में भी शक्ति होना सिखाता है.
सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

त्याग, समर्पण, पवित्रता, साहस, करुणा और
 धैर्य की देवी सीता को कोटि-कोटि नमन
आपको सीता जयंती की शुभकामनाएं.
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

आज सीता नवमी का त्योहार है,
जगमगा रहा ये संसार है,
मां सीता के प्राक्ट्य उत्सव की हार्दिक बधाई
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

जिनके मन में सीता राम का नाम बसता है
उसका जीवन सदा प्रेम से हंसता है.
सीता नवमी की शुभकामनाएं
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

हर नारी की प्रेरणा है मां सीता,
हर नारी की शक्ति है मां सीता
मां सीता की आशीर्वाद से हर 
नारी को मिले सुख, समृद्धि और समानता. 
सीता नवमी की शुभकामनाएं
Happy Sita Navami 2026 Wishes: सीता नवमी की 10 शुभकामनाएं, इस पर्व पर अपने प्रियजनों को भेजें ये भक्तिमय संदेश

सीता नवमी के इस शुभ दिन पर, आपको अटूट विश्वास 
के साथ जीवन की चुनौतियों से पार पाने की शक्ति मिले
सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Apr 2026 06:08 AM (IST)
Tags :
Sita Navami Happy Sita Navami 2026 Wishes
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