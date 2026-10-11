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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होगी. उत्साह, आध्यात्म से भरे ये 9 दिन बहुत खास होते हैं, इस नवरात्रि अपनों को ये खास शुभकामनाएं भेजकर बधाई दें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 11 Oct 2026 07:56 AM (IST)
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Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शक्ति, भक्ति और आस्था के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! मां दुर्गा की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का संचार हो.

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर को रात 09:19 बजे से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर को रात 09:30 बजे समाप्त हो रही है. अतः उदयातिथि के पावन संयोग से यह महापर्व 11 अक्टूबर 2026 से आरंभ हो रहा है. जगतजननी जगदंबा के आगमन का यह पावन पर्व आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध हो. जय माता दी!

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आपके सभी काम पूरे हों,
कोई भी सपना अधूरा न रहे,
आपका जीवन धन और प्रेम से भरपूर हो,
इस नवरात्रि आपके घर में देवी का आगमन हो.
शुभ शारदीय नवरात्रि

Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

देवी मां की कृपा से आपके घर में खुशियां आएं. 
ये नौ दिन यादगार बन जाए. तरक्की मिले, 
समृद्धि की फसल लहलहाए
जय माता दी

Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

या देवी सर्वभूतेषु..शक्तिरूपेण संस्थिता:
नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम:
शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मां तू ही नारायणी, तू ही करता-धरता,
अपनी चमक से खुशियों से भर दे संसार,
कर दे हम भक्तों का बेड़ा पार
नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

आपको और आपके परिवार को खुशियों, स्वास्थ्य और
 सद्भाव से भरपूर नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है,
मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है. 
शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं 
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन.
Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 11 Oct 2026 07:22 AM (IST)
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