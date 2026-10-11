Happy Shardiya Navratri 2026 Wishes: शक्ति, भक्ति और आस्था के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! मां दुर्गा की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का संचार हो.

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर को रात 09:19 बजे से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर को रात 09:30 बजे समाप्त हो रही है. अतः उदयातिथि के पावन संयोग से यह महापर्व 11 अक्टूबर 2026 से आरंभ हो रहा है. जगतजननी जगदंबा के आगमन का यह पावन पर्व आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध हो. जय माता दी!

आपके सभी काम पूरे हों,

कोई भी सपना अधूरा न रहे,

आपका जीवन धन और प्रेम से भरपूर हो,

इस नवरात्रि आपके घर में देवी का आगमन हो.

शुभ शारदीय नवरात्रि





देवी मां की कृपा से आपके घर में खुशियां आएं.

ये नौ दिन यादगार बन जाए. तरक्की मिले,

समृद्धि की फसल लहलहाए

जय माता दी





या देवी सर्वभूतेषु..शक्तिरूपेण संस्थिता:

नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम:

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं



मां तू ही नारायणी, तू ही करता-धरता,

अपनी चमक से खुशियों से भर दे संसार,

कर दे हम भक्तों का बेड़ा पार

नवरात्रि की शुभकामनाएं



ओम सर्वमंगल मांगल्ये

शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्रयम्बके गौरी

नारायणी नमोस्तुते

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.



आपको और आपके परिवार को खुशियों, स्वास्थ्य और

सद्भाव से भरपूर नवरात्रि की शुभकामनाएं



मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है,

मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं



मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,

इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,

खुशियां महके आपके घर-आंगन.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.