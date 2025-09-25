Navratri 2025 Day 4 Wishes: नवरात्रि के चौथे दिन बरसेगी मां कूष्मांडा की कृपा, सभी को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश
Happy Navratri 2025 Day 4 Wishes: 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पूजा की चतुर्थी तिथि रहेगी है. चौथे दिन आप अपनों को मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से भरे ये भक्तिभय संदेश भेजकर शुभकामना दे सकते हैं.
Happy Navratri 2025 Day 4 Maa Kushmanda Wishes: इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी, जिस कारण नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी. तृतीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण शुक्रवार 26, सितंबर 2025 को नवरात्रि का चौथा दिन होगा और इसी दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी.
नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है. मां कूष्मांडा को सृष्टिकर्ता भी माना जाता है. मान्यता है कि मां के दिव्य मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण हुआ. इस दिन पूजा-अराधना कर भक्त सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं
नवरात्रि के इस पावन पर्व को आप भक्ति-भाव के साथ ही उत्साहपूर्वक भी मनाएं और अपनों को नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामना संदेश भेजकर जय मां कुष्मांडा कहें. यहां देखिए नवरात्रि के चौथे दिन के सुंदर और भक्तिमय संदेश.
मां कुष्मांडा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे.
जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो.
जय माता दी!
हे मां कुष्मांडा!
अपनी मंद मुस्कान से हमारे जीवन को उज्जवल कर दें.
आपकी कृपा से हर कष्ट दूर हो और जीवन में सुख-शांति बनी रहे.
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!
सूरज चंद्र की रोशनी से जग को रौशन करने वाली,
मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली,
हे मां कुष्मांडा, हमें शक्ति और साहस प्रदान करें.
असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मां,
ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने वाली मां,
आपके चरणों में फूल चढ़ाकर हम आपका आशीर्वाद पाते हैं.
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं!
लाल चुनरी ओढ़े जब आती हैं माता,
हर भक्त का मन हर्षित हो जाता,
दुख-दर्द मिटाकर खुशियां लाती हैं,
मां कूष्मांडा सबके बिगड़े काम बनाती हैं.
कुमकुम भरे कदमों से आए मां आपके द्वार,
सुख-समृद्धि मिले आपको अपार,
दुख-दर्द मिटे जीवन के सारे,
जय हो मां कुष्मांडा हमारी!
जब जब याद किया तुझे ए मां
तूने आंचल में अपने आसरा दिया
कलयुगी इस जहां में, एक तूने ही सहारा दिया.
सुबह-सुबह लो मां कूष्मांडा का नाम,
दूर होंगे रोग, दोष, दुख और पूरे होंगे बिगड़े काम.
जय मां कूष्मांडा..
हर पल खुशी आपके कदम चूमे
नवरात्रि में हम सब मिलकर झूमे
हो ना कभी आपका दुख से सामना
बोलो जय का कूष्मांडा
