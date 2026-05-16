हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

Happy Shani Dev Jayanti Sanskrit Wishes 2026: न्याय के देवता शनि देव का जन्मोत्सव ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई को है. इस पावन पर अपनों को संस्कृत में भक्तिमय शुभकामनाएं भेजकर शनि देव का आशीर्वाद पाएं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 May 2026 06:18 AM (IST)
Preferred Sources

Happy Shani Dev Jayanti Sanskrit Wishes 2026: हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. इस वर्ष शनिवार 16 मई 2026 को शनि जयंती मनाई जा रही है. मान्यता है कि, ज्येष्ठ अमावस्या पर ही शनि महाराज का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल इसी तिथि पर शनि देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है. शनिवार का दिन शनि देव का सबसे प्रिय वार है. ऐसे में शनिवार के दिन शनि जयंती होने के इस का महत्व कई गुणा बढ़ जाता है.

शनि जयंती पर श्रद्धालु शनि मंदिर जाकर शनि देव की पूजा-अर्चना करते हैं और अपने जीवन के दुख, कष्ट और शनि दोष से मुक्ति की कामना करते हैं. साढ़ेसाती और ढैया से पीड़ित लोग शनि जयंती पर विशेष उपाय भी करते हैं.

शनि जयंती के अवसर पर लोग अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. अगर आप इस बार कुछ अलग और आध्यात्मिक अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो संस्कृत में शुभकामनाएं संदेश भेजना बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

शास्त्रों में संस्कृत को देववाणी कहा जाता है. धार्मिक पर्व-त्योहारों पर संस्कृत भाषा में श्लोक, मंत्र और शुभकामनाएं भेजने से आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. साथ ही ये संदेश परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव भी बढ़ाते हैं.

ये भी पढ़ें: Shani Jayanti 2026: शनि जयंती आज, जानें पूजा-विधि, शुभ मुहूर्त, साढ़ेसाती-ढैय्या उपाय और राशियों पर असर

यहां देखें शनि जयंती के खास संस्कृत शुभकामना संदेश, श्लोक और मंत्र (Shani Janmotsav wishes, Sanskrit shlok mantra quotes images Shubhkamnaye)

शनि जयंती संस्कृत शुभकामना (Shani Janmotsav ki Hardik Shubhkamnaye)

न्यायदेवस्य सूर्यपुत्रस्य श्रीशनिदेवस्य जयन्त्युत्सवे सर्वेभ्यः मङ्गलकामनाः।
शनि जयन्त्यां शुभकामनाः। 


Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। 
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥
सर्वेभ्यः शनि जयन्त्याः पावन अवसरे हार्दिक्यः अभिनन्दनाः


Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

शनिदेवः भवतां जीवने सुख-शान्ति-समृद्धिं यच्छतु।
शनि जयन्त्यां 2026 हार्दिक्यः शुभकामनाः।


Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

ॐ शं शनैश्चराय नमः। 
शनि जयन्त्यां हार्दिक्यः शुभकामनाः।


Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः

नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: ।।
शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते॥

  • शनि कृपया भवेत् सौख्यं, दुःखं दूरं पलायते।
  • सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः।
  • शुभं भवतु ते नित्यं शनिदेवप्रसादतः।
  • शनैश्चरः प्रसन्नोऽस्तु, सर्वदुःखं विनाशयेत्।

शनि देव मंत्र (Shani Dev Mantra in Sanskrit)

ओम शं शनैश्चराय नमः

ओम शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये।

ओम नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌।
छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।।

ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

ॐ भगभवाय विद्मये मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात् ॥

ॐ शं शनैश्चराय नमः ॥

ये भी पढ़ें: Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 16 May 2026 06:18 AM (IST)
Tags :
Jyeshtha Amavasya Shani Dev Shani Jayanti 2026 Shanishchari Amavasya 2026 Happy Shani Jayanti Shani Jayanti 2026 Wishes Shani Dev Janmotsav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः
Shani Jayanti Sanskrit Wishes 2026: शनि देव की जयंती पर सभी को भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं कहें- शनि जयन्त्यां शुभकामनाः
धर्म
Vat Savitri Vrat Katha: वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा में पढ़ें, सुहागवती रहने का मिलेगा वरदान!
वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा में पढ़ें, सुहागवती रहने का मिलेगा वरदान!
धर्म
Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश
Vat Savitri Vrat Sanskrit Wishes: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश
धर्म
Aaj Ka Panchang 16 May 2026: आज वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का संयोग,पूजा शुभ मुहूर्त, पंचांग और राशिफल भी देखें
आज वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का संयोग,पूजा शुभ मुहूर्त, पंचांग और राशिफल भी देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
ट्रंप का बीजिंग में ‘निर्दयतापूर्ण अपमान’ के बाद जाते-जाते जिनपिंग ने दिया ये यादगार गिफ्ट
महाराष्ट्र
Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
मुंबई से सटे मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग पर लिया फैसला, अब हफ्ते में दो दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
बॉलीवुड
Friday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
बॉक्स ऑफिस पर साउथ का कब्जा, हिंदी फिल्मों का निकला दम, जानें फ्रइडे को किसने मारी बाजी
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी
IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
टेक्नोलॉजी
AI Digital Harassment: AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
AI से कैसे हो रहा महिलाओं का डिजिटल हैरेसमेंट, क्या है इससे बचने का तरीका?
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget