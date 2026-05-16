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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: आज शनि जयंती है. शनि देव का जन्मोत्सव पर अपनों को ये खास संदेश भेजकर शनि जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 May 2026 06:45 AM (IST)
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Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: आज कर्मफलदाता का जन्मोत्सव यानी शनि जंयती है. ग्रहों में शनि को बहुत शक्तिशाली माना जाता है. वह सूर्य और छाया पुत्र हैं. कुंडली में शनि की स्थिति व्यक्ति के सुख और दुख से जुड़ी होती है. मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की शुभ दृष्टि पड़ती है, तो उसे मेहनत का पूरा फल, सफलता, सम्मान और स्थिरता प्राप्त होती है. वहीं गलत कर्म करने वालों को शनि कठिन परिस्थितियों के माध्यम से सीख भी देते हैं. इसलिए शनि को न्यायप्रिय देव कहा जाता है.

ज्योतिष में साढ़ेसाती और ढैय्या के समय लोग शनि की विशेष पूजा करते हैं, ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके. शनि जयंती का दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्व पूर्ण माना गया है. इस पर्व पर न सिर्फ शनि देव की पूजा, बल्कि जरुरतमंदों को दान और अपनों को बधाई संदेश भेजकर भी शनि जयंती की शुभकामनाएं देते हैं. 

हे श्यामवर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन हमारे, शनिदेव हम हैं तुम्हारे, सच्चे सुकर्म वाले हैं, बसते हो मन में तुम ही हमारे
शनि जयंती की शुभकामनाएं
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

शनि महाराज की कृपा से जीवन में सुख, 
शांति और समृद्धि बनी रहे
शनि जयंती की ढेरों शुभकामनाएं.
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

जग में दोनों है महान, एक शनि दूजे हनुमान,
कृपा करो कृपानिधान, सभी का करो कल्याण
शनि जयंती की शुभकामनाएं
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

हे शनि देव तेरी जय जयकार
नीलवर्ण की छवि तुम्हारी, 
ग्रह मंडल के तुम बलिहारी
तेरे चरण में शरणागत है देवलोक और संसार
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

शनि देव आपके कर्मों को सही दिशा दें, 
साढ़ेसाती के कष्ट दूर करें और जीवन में 
न्याय व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें
शुभ शनि जयंती 
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

देव शनि की महिमा देखो
करते न्याय बराबर देखो
जीवन के दुःख-कष्ट दूर हो जाते
उनकी शरण में जाकर देखो
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें


न्यायप्रिय शनि देव आपके जीवन से दुख, 
बाधाएं और नकारात्मकता दूर करें
शनि जयंती की शुभकामनाएं
Happy Shani Jayanti 2026 Wishes: शनि जयंती की शुभकामनाएं, शनि देव की भक्ति से भरे संदेश अपनों को भेजें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 May 2026 06:45 AM (IST)
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