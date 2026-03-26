Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं
Happy Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी 27 मार्च 2026 को है. हिंदू धर्म में ये त्योहार बहुत खास होता है. ऐसे में अपने प्रियजनों को राम जी से जुड़े खास मैसेज भेजकर उन्हें राम नवमी की शुभकामनाएं दें.
Happy Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी का त्योहार 27 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर राजा दशरथ के घर चार बालकों का जन्म हुआ था. राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. राम नवमी के पावन अवसर पर पूरे भारत में श्रीराम के नारे गूंजते हैं.
खासकर अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. निकली है सज धज के राम जी की सवारी, लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी, राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी! इस शुभ अवसर पर अपनों को राम जी से जुड़े ऐसे भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को राम नवमी की शुभकामनाएं दें.
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको जीवन के
हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाएं
राम नवमी की शुभकामनाएं
हर हृदय में बसे हैं राम, उनके बिना अधूरा है
हमारा धाम.
श्रीराम का आशीर्वाद सदैव आपका साथ रहे
राम नवमी आपके जीवन को खुशियों से भर दे
जिनके मन में श्री राम हैं, भाग्य में उसके बैकुंठधाम है.
राम नवमी की आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.
जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में
हर चुनौती का सामना किया, वैसे ही आपको
भी हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिले
राम नवमी की शुभकामनाएं.
निकली है सज धज के राम जी की सवारी,
लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी,
राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी
राम नवमी की शुभकामनाएं
क्रोध को जिसने जीता है
जिनकी भार्या सीता है
वो पुरुषोतम राम है
ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को
कोटि-कोटि प्रणाम है
राम नवमी की शुभकामनाएं
गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा
हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से प्रार्थना है कि आप सदा हंसते, हंसाते रहें
स्वस्थ रहें और लंबी आयु पाएं
राम नवमी की शुभकामनाएं
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