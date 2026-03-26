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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

Happy Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी 27 मार्च 2026 को है. हिंदू धर्म में ये त्योहार बहुत खास होता है. ऐसे में अपने प्रियजनों को राम जी से जुड़े खास मैसेज भेजकर उन्हें राम नवमी की शुभकामनाएं दें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Mar 2026 12:35 PM (IST)
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Happy Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी का त्योहार 27 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर राजा दशरथ के घर चार बालकों का जन्म हुआ था. राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. राम नवमी के पावन अवसर पर पूरे भारत में श्रीराम के नारे गूंजते हैं.

खासकर अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. निकली है सज धज के राम जी की सवारी, लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी, राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी!  इस शुभ अवसर पर अपनों को राम जी से जुड़े ऐसे भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को राम नवमी की शुभकामनाएं दें. 

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको जीवन के 
हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाएं
राम नवमी की शुभकामनाएं 
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

हर हृदय में बसे हैं राम, उनके बिना अधूरा है 
हमारा धाम.
श्रीराम का आशीर्वाद सदैव आपका साथ रहे
राम नवमी आपके जीवन को खुशियों से भर दे
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

जिनके मन में श्री राम हैं, भाग्य में उसके बैकुंठधाम है.
राम नवमी की आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में
हर चुनौती का सामना किया, वैसे ही आपको 
भी हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिले
राम नवमी की शुभकामनाएं.
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

निकली है सज धज के राम जी की सवारी,
लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी,
राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी
राम नवमी की शुभकामनाएं

Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

क्रोध को जिसने जीता है
जिनकी भार्या सीता है
वो पुरुषोतम राम है
ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को
कोटि-कोटि प्रणाम है
राम नवमी की शुभकामनाएं
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा
हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से प्रार्थना है कि आप सदा हंसते, हंसाते रहें
स्वस्थ रहें और लंबी आयु पाएं
राम नवमी की शुभकामनाएं 
Happy Ram Navami 2026 Wishes: श्रीराम दिखाएं सही मार्ग..राम नवमी पर अपनों से शेयर करें ये शुभकामनाएं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Mar 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
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