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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा. भाई-बहन के इस खास त्योहार पर अपनों को ये शुभकामनाएं संदेश भेजकर राखी फेस्टिवल की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का खूबसूरत पर्व 28 अगस्त आज मनाया जा रहा है है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है, वहीं भाई बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेता है. राखी का यह धागा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि दोनों के बीच स्नेह, जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.

रक्षाबंधन के दिन घर-परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल रहता है. बहनें भाई के लिए पूजा की थाली सजाती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और मिठाई खिलाकर राखी बांधती हैं. भाई भी बहन को उपहार देकर उसके सुखी जीवन की कामना करता है. कई बार भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में होने के कारण साथ त्योहार नहीं मना पाते, लेकिन शुभकामनाओं के जरिए इस रिश्ते की गर्माहट बरकरार रहती है. ऐसे में रक्षाबंधन के खास मौके पर आप भी अपने भाई, बहन, परिवार और दोस्तों को प्यार भरे संदेश भेज सकते हैं. 

रिश्तों में मिठास बनी रहे, हर खुशी तुम्हारे पास रहे,
भाई-बहन का ये प्यारा बंधन, हर जन्म यूं ही खास रहे.
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

कलाई पर सजे राखी का धागा, दिल में रहे अपनों का प्यार,
भाई-बहन का रिश्ता यूं ही महके, खुशियों से भर जाए संसार.
शुभ रक्षाबंधन!
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

न कोई दूरी रिश्ते को कम कर पाए,
न वक्त कभी अपनापन भुला पाए,
राखी का ये पावन धागा हर पल,
भाई-बहन को दिल से करीब लाए.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

बचपन की शरारतें, वो मीठी तकरार,
राखी के धागे में छिपा है बेशुमार प्यार.
यू ही खिलता रहे भाई-बहन का संसार,
रक्षाबंधन पर दिल से मिले खुशियों का उपहार.

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों में प्यार कम न हो,
राखी का ये पावन रिश्ता कभी कमजोर न हो.
हर जन्म मिले भाई-बहन का साथ,
और हर दिन खुशियों की सौगात.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

कलाई पर राखी, चेहरे पर मुस्कान,
दिल में बसे बचपन की मीठी पहचान.
ईश्वर से बस इतनी सी दुआ है आज,
सदा बना रहे भाई-बहन का ये खूबसूरत साथ.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

राखी का त्योहार लाए प्रेम की बहार,
भाई की लंबी उम्र, बहन के चेहरे पर मुस्कान अपार.
हर सपना हो पूरा, हर अरमान खिले,
आप दोनों का रिश्ता यूं ही हर पल मिले.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

राखी बांधे बहन तो दुआएं साथ आती हैं,
भाई की मुस्कान में हजार खुशियां नजर आती हैं.
ये प्यार यूं ही उम्रभर बरकरार रहे,
हर जन्म भाई-बहन का यही साथ रहे.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

रिश्ता ये अनमोल, प्यार इसका बेमिसाल,
राखी के धागे में छिपा है बचपन का हर ख्याल.
हर मुश्किल में साथ और हर खुशी में प्यार मिले,
भाई-बहन का रिश्ता यूं ही हर साल खिले.
Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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Rakhi 2026 Raksha Bandhan 2026
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