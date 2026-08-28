रक्षाबंधन के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का खूबसूरत पर्व 28 अगस्त आज मनाया जा रहा है है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है, वहीं भाई बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेता है. राखी का यह धागा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि दोनों के बीच स्नेह, जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.

रक्षाबंधन के दिन घर-परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल रहता है. बहनें भाई के लिए पूजा की थाली सजाती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और मिठाई खिलाकर राखी बांधती हैं. भाई भी बहन को उपहार देकर उसके सुखी जीवन की कामना करता है. कई बार भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में होने के कारण साथ त्योहार नहीं मना पाते, लेकिन शुभकामनाओं के जरिए इस रिश्ते की गर्माहट बरकरार रहती है. ऐसे में रक्षाबंधन के खास मौके पर आप भी अपने भाई, बहन, परिवार और दोस्तों को प्यार भरे संदेश भेज सकते हैं.

रिश्तों में मिठास बनी रहे, हर खुशी तुम्हारे पास रहे,

भाई-बहन का ये प्यारा बंधन, हर जन्म यूं ही खास रहे.

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!



कलाई पर सजे राखी का धागा, दिल में रहे अपनों का प्यार,

भाई-बहन का रिश्ता यूं ही महके, खुशियों से भर जाए संसार.

शुभ रक्षाबंधन!



न कोई दूरी रिश्ते को कम कर पाए,

न वक्त कभी अपनापन भुला पाए,

राखी का ये पावन धागा हर पल,

भाई-बहन को दिल से करीब लाए.



बचपन की शरारतें, वो मीठी तकरार,

राखी के धागे में छिपा है बेशुमार प्यार.

यू ही खिलता रहे भाई-बहन का संसार,

रक्षाबंधन पर दिल से मिले खुशियों का उपहार.

दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों में प्यार कम न हो,

राखी का ये पावन रिश्ता कभी कमजोर न हो.

हर जन्म मिले भाई-बहन का साथ,

और हर दिन खुशियों की सौगात.



कलाई पर राखी, चेहरे पर मुस्कान,

दिल में बसे बचपन की मीठी पहचान.

ईश्वर से बस इतनी सी दुआ है आज,

सदा बना रहे भाई-बहन का ये खूबसूरत साथ.



राखी का त्योहार लाए प्रेम की बहार,

भाई की लंबी उम्र, बहन के चेहरे पर मुस्कान अपार.

हर सपना हो पूरा, हर अरमान खिले,

आप दोनों का रिश्ता यूं ही हर पल मिले.



राखी बांधे बहन तो दुआएं साथ आती हैं,

भाई की मुस्कान में हजार खुशियां नजर आती हैं.

ये प्यार यूं ही उम्रभर बरकरार रहे,

हर जन्म भाई-बहन का यही साथ रहे.



रिश्ता ये अनमोल, प्यार इसका बेमिसाल,

राखी के धागे में छिपा है बचपन का हर ख्याल.

हर मुश्किल में साथ और हर खुशी में प्यार मिले,

भाई-बहन का रिश्ता यूं ही हर साल खिले.

