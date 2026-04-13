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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Puthandu 2026 Wishes: तमिल नववर्ष पर भेजें शानदार मैसेज, कहें-पुथांडु वाल्टतुक्का

Happy Puthandu 2026 Wishes: तमिल नववर्ष पर भेजें शानदार मैसेज, कहें-पुथांडु वाल्टतुक्का

Happy Puthandu Tamil New Year 2026 Wishes: 14 अप्रैल को को ‘चिथिरई’ महीने की पहली तारीख पर तमिल नववर्ष मनाया जाता है. इस दिन तमिल भाषा के लोग एक-दूसरे को ‘पुथांडु वाल्टतुक्का’ कहकर शुभकामना देते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 13 Apr 2026 08:12 PM (IST)
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  • तमिल नववर्ष 'पुंथांडु' 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
  • यह सौर कैलेंडर के अनुसार 'चिथिरई' महीने की शुरुआत दर्शाता है।
  • लोग पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं और 'पुथांडु वाल्टतुक्का' कहते हैं।
  • लेख में तमिल नववर्ष की शुभकामनाएं और संदेश भी दिए गए हैं।

Happy Puthandu Tamil New Year 2026 Wishes: ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, दुनियाभर में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है और इसी तिथि से नए साल का कैलेंडर शुरू होता है. लेकिन भारत विविधताओं वाला देश है.भारत की अपार संस्कृति और भाषाई विविधता को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत है कि- ‘कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी’. लेकिन सिर्फ पानी और वाणी ही नहीं, बल्कि भारत के अलग-अलग राज्यों में नए साल की शुरुआत भी अलग तिथियों में होती हैं.

अप्रैल के मध्य में 14-15 अप्रैल को कई राज्यों में सौर कैलेंडर के अनुसार, नववर्ष की शुरुआत होती है. तमिल समुदाय के लोग भी 14 अप्रैल को नया साल मनाएंगे. तमिल नववर्ष को ‘पुंथांडु’ कहा जाता है और इसे पारंपरिक रूप से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

तमिल नववर्ष को ‘पुंथांडु’

दरअसल सूर्य का गोचर जब मेष राशि में होता है तो तमिल सौर कैलेंडर के पहले महीने ‘चिथिरई’ की शुरुआत होती है. बता दें कि, वर्तमान में यहां तमिल संवत 1948 चल रहा है. तमिल नववर्ष के शुभ अवसर पर लोग सुबह स्नानादि के बाद धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को ‘पुथांडु वाल्टतुक्का’ कहकर शुभकामनाएं देते हैं, जिसका मतलब होता है- 'नए साल की हार्दिक शुभकामना'.

लेकिन विविधताओं वाले देश भारत में कई भाषा के लोग रहते हैं और आधुनिक डिजिटल दौर में लोग एक दूसरे से दूर होकर भी दूर नहीं है. ऐसे में अगर आप अपने प्रियजनों या परिजनों को तमिल नववर्ष की बधाई देना चाहते हैं या फिर अपने तमिल दोस्तों या कलीग को तमिल न्यू ईयर पर संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां देखें- तमिल न्यू ईयर के लिए- Wishes Quotes, Images WhatsApp Status in Hindi

बीत गया जो साल भूल जाएं,
इस नए साल को गले लगाएं,
करते हैं हम दुआ रब से सिर झुका के,
इस साल के सारे सपने पूरे हों आपके.
पुथांडु की शुभकामनाएं

आपको तमिल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं,
सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना.
इनिया पुथाडु वज़्थुकल!

इस तमिल नव वर्ष पर, आप पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे...
सुख और समृद्धि की वर्षा हो.  
पुथंडु वज़थुकल!

हर दिन हो खास, हर पल हो नया,
पुथांडु आपके जीवन में लाए खुशियों का साया.
पुथांडु वल्त्तुक्कल!

आपके जीवन में खुशियों की बहार आए,
हर दिन सफलता साथ लाए.
पुथांडु की हार्दिक शुभकामनाएं.

नववर्ष की पावन बेला में,
है यही शुभ संदेश,
हर दिन आप के जीवन में,
लेकर आए खुशियां विशेष.
इनिया पुथंडु वज़थुकल

जैसे सूर्य एक नए चरण में प्रवेश करता है,
आपका जीवन सकारात्मकता और विकास से जगमगा उठे.
पुथांडु 2026 की शुभकामनाएं

पुथांडू के इस अवसर पर आपको सुख और सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Puthandu 2026

ये भी पढ़ें: Solar New Year 2026: सूर्य के मेष राशि में आते ही शुरू होगा नए ऊर्जा का दौर, शुभता के लिए करें ये काम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 13 Apr 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Tamil New Year 2026 Happy Puthandu 2026 Puthandu 2026 Wishes

Frequently Asked Questions

तमिल नव वर्ष को क्या कहा जाता है?

तमिल नव वर्ष को 'पुंथांडु' कहा जाता है. यह पारंपरिक रूप से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

पुंथांडु कब मनाया जाता है?

पुंथांडु हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है. यह तब होता है जब सूर्य का गोचर मेष राशि में होता है.

तमिल नव वर्ष के अवसर पर लोग क्या करते हैं?

लोग सुबह स्नान के बाद धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, विभिन्न पकवान बनाते हैं और 'पुथांडु वाल्टतुक्का' कहकर शुभकामनाएं देते हैं.

तमिल नव वर्ष की शुभकामना देने का तरीका क्या है?

तमिल नव वर्ष की शुभकामना 'पुथांडु वाल्टतुक्का' कहकर दी जाती है, जिसका अर्थ है 'नए साल की हार्दिक शुभकामना'.

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