Pongal 2026 Wishes: पोंगल सिर्फ दक्षिण भारत का त्योहार नहीं बल्कि ये प्रकृति, किसानों और पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है. पोंगल का त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है. पोंगल उस पकवान का नाम भी है जिसे इस दिन मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ डालकर बनाया जाता है और इसमें दूध को इतना उबाला जाता है कि वो नीचे गिरे.

दरअसल दूध का उबलकर गिरना सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है. पोंगल से ही तमिल कैलेंडर के अनुसार ‘थाई’ महीने की शुरुआत होती है, इस दिन से तमिल न्यू ईयर शुरू होता है. पोंगल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर मनाया जाएगा. इस पर्व पर अपनों को ये खास संदेश भेजकर पोंगल की शुभकामनाएं दें.

सूर्य देव आपको उत्तम स्वास्थ्य, धन-संपत्ति और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करें.

आपको और आपके परिवार को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं



जैसे सूर्य पृथ्वी को अपनी गर्मी से आशीर्वाद देता है,

वैसे ही आपका जीवन सकारात्मकता और प्रचुरता से चमकता रहे.

आपको पोंगल की शुभकामनाएं





'सूर्य की गर्मी और पोंगल की मिठास जीवन को आनंद से भर दे'

'सूर्य देव से प्रार्थना है कि आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें'



आज से सूर्य हुए हैं उत्तरायण,

शुभ तिथियों का हुआ है आगमन,

आपके जीवन में शुभ घड़ी आए,

परिवार के साथ पोंगल मनाएं



पोंगल के मटके में चावल के जैसे,

भगवान आपके दिल में भर दें प्यार,

बधाई हो, आपको पोंगल का त्योहार।

पोंगल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं.



पोंगल के इस पावन मौके पर भगवान सूर्य आपको अपनी गरमाहट दें

यह पावन त्योहार आपको गन्ने की मिठास की तरह और मीठा बनाए



पोंगल के मौके पर आओ प्रकृत‍ि से म‍िलें

मीठे और स्‍वाद‍िष्‍ट चावलों के साथ हर दिल ख‍िले



पौधों, प्रकृति, मवेशियों-जानवरों और सूर्य देव को धन्यवाद दें. आपके जीवन में खुशहाली आए. पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं.



Pongal 2026: पोंगल क्यों मनाते हैं? इसका महत्व और विधि जानें

