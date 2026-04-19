Happy Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के मौके पर आज रविवार 19 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है. भगवान परशुराम को भगवान श्रीहरि विष्णु (Lord Vishnu) का छठा अवतार माना जाता है. साथ ही इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्राप्त है. इसलिए हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम शस्त्र-अस्त्र के ज्ञानी हैं और इनकी पूजा से भक्तों सारी समस्या दूर होती है.

परशुराम जयंती 2026 मुहूर्त (Parshuram Jayanti 2026 Muhurat)

धार्मिक मान्यता है कि, भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि पर हुआ था. इसलिए इस तिथि को पशुराम का जन्मोत्सव देशभर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस वर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:49 से शुरू होगी और 20 अप्रैल सुबह 07:27 तक रहेगी. वहीं परशुराम भगवान की पूजा के लिए आज पहला मुहूर्त सुबह 07:29 से दोपहर 12:20 कर रहेगा. वहीं धार्मिक मान्यता यह भी है कि, परशुराम भगवान का जन्म संध्या के समय हुआ था. इसलिए लोग शाम के समय भी पूजा करते हैं. शाम की पूजा के लिए शाम 06:49 से रात 10:57 तक का समय सबसे शुभ रहेगा.

परशुराम जयंती का धार्मिक पर्व हमें अपने भीतर के साहस और सच्चाई को पहचानने का मौका देता देता है. आज के दौर में जब जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, तब परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और सत्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है. इसलिए इस पावन दिन पर अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों, प्रियजनों, दोस्त व करीबियों को शुभकामनाएं भेजें.

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

खासकर संस्कृत में शुभकामना संदेश जरूर भेजें, सृंस्कृत में शुभकामना भेजना ना सिर्फ एक ट्रेंड है, बल्कि संस्कृत भाषा सनातन की जड़ है. संस्कृत भाषा में भेजे गए संदेश पारंपरिक भाव को दर्शाता है और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है. संस्कृत में परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां देखें- Sanskrit Wishes shlok messages mantra Bhagwan Parshuram shubhkamnaye

अहं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर:।

अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शन:।।

सर्वेभ्यः परशुराम जयन्त्याः 2026 हार्दिक्यः शुभकामनाः





भार्गवं जामदग्न्यं तं राजराजविमर्दनम्।

कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम्॥

परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः





परशुहस्ते च धारयति, धर्मस्य रक्षणं करोति।

जय श्री परशुराम!





परशुरामजयंतीदिने शुभाशयाः सदा।

भवतु ते जीवनं नित्यं सुखसमृद्धिसंयुतम्॥

धर्ममार्गे सदा स्थित्वा जयः प्राप्तिर्भवेत्।

भृगुनन्दनकृपया सर्वं मंगलमस्तु ते॥

परशुरामस्य वरदानं प्राप्तु।







जयतु भगवान् परशुरामः।

तस्य कृपया भवतः जीवनं सफलं भवतु॥

धर्मे स्थित्वा सदा सुखं लभस्व॥

मङ्गलमयी परशुराम जयन्ती 2026





परशुरामजयंतीपर्वणि हार्दिकाः शुभकामनाः।

शौर्यं तेजश्च वर्धताम्।

सर्वेभ्यः मंगलं भवतु॥

परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः 2026





परशुरामजयंती शुभाशयाः! भवतः जीवनं धर्मेण सुसंपन्नं भवतु।

अधर्मनाशकस्य परशुरामस्य कृपया भवतः जीवनं सुखमयं भवतु।

शौर्यं धैर्यं च ददातु परशुरामः, शुभा जयंती!

परशुरामस्य आशीर्वादेन सर्वे कार्याः सिद्धिं यान्तु

भगवान् परशुरामः सदैव भवतः मार्गं दर्शयतु।

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