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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

Happy Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि पर आज 19 अप्रैल कौ विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती है. इस खास मौके पर सभी को संस्कृत में शुभकामनाएं जरूर भेजें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Apr 2026 06:59 AM (IST)
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Happy Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के मौके पर आज रविवार 19 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है. भगवान परशुराम को भगवान श्रीहरि विष्णु (Lord Vishnu) का छठा अवतार माना जाता है. साथ ही इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्राप्त है. इसलिए हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान परशुराम शस्त्र-अस्त्र के ज्ञानी हैं और इनकी पूजा से भक्तों सारी समस्या दूर होती है.

परशुराम जयंती 2026 मुहूर्त (Parshuram Jayanti 2026 Muhurat)

धार्मिक मान्यता है कि, भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि पर हुआ था. इसलिए इस तिथि को पशुराम का जन्मोत्सव देशभर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस वर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:49 से शुरू होगी और 20 अप्रैल सुबह 07:27 तक रहेगी. वहीं परशुराम भगवान की पूजा के लिए आज पहला मुहूर्त सुबह 07:29 से दोपहर 12:20 कर रहेगा. वहीं धार्मिक मान्यता यह भी है कि, परशुराम भगवान का जन्म संध्या के समय हुआ था. इसलिए लोग शाम के समय भी पूजा करते हैं. शाम की पूजा के लिए शाम 06:49 से रात 10:57 तक का समय सबसे शुभ रहेगा.

परशुराम जयंती का धार्मिक पर्व हमें अपने भीतर के साहस और सच्चाई को पहचानने का मौका देता देता है. आज के दौर में जब जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, तब परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और सत्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है. इसलिए इस पावन दिन पर अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों, प्रियजनों, दोस्त व करीबियों को शुभकामनाएं भेजें.

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

खासकर संस्कृत में शुभकामना संदेश जरूर भेजें, सृंस्कृत में शुभकामना भेजना ना सिर्फ एक ट्रेंड है, बल्कि संस्कृत भाषा सनातन की जड़ है. संस्कृत भाषा में भेजे गए संदेश पारंपरिक भाव को दर्शाता है और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है. संस्कृत में परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां देखें- Sanskrit Wishes shlok messages mantra Bhagwan Parshuram shubhkamnaye

अहं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर:।
अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शन:।।
सर्वेभ्यः परशुराम जयन्त्याः 2026 हार्दिक्यः शुभकामनाः


Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

भार्गवं जामदग्न्यं तं राजराजविमर्दनम्।
कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम्॥
परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः


Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

परशुहस्ते च धारयति, धर्मस्य रक्षणं करोति।
जय श्री परशुराम!


Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

परशुरामजयंतीदिने शुभाशयाः सदा।
भवतु ते जीवनं नित्यं सुखसमृद्धिसंयुतम्॥
धर्ममार्गे सदा स्थित्वा जयः प्राप्तिर्भवेत्।
भृगुनन्दनकृपया सर्वं मंगलमस्तु ते॥
परशुरामस्य वरदानं प्राप्तु।



Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

जयतु भगवान् परशुरामः।
तस्य कृपया भवतः जीवनं सफलं भवतु॥
धर्मे स्थित्वा सदा सुखं लभस्व॥
मङ्गलमयी परशुराम जयन्ती 2026


Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

परशुरामजयंतीपर्वणि हार्दिकाः शुभकामनाः।
शौर्यं तेजश्च वर्धताम्।
सर्वेभ्यः मंगलं भवतु॥
परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः 2026


Parshuram Jayanti 2026 Wishes in Sanskrit: परशुराम जयंती आज, सभी को ये संस्कृत संदेश कहें- परशुराम जयन्त्याः शुभाशयाः

  • परशुरामजयंती शुभाशयाः! भवतः जीवनं धर्मेण सुसंपन्नं भवतु।
  • अधर्मनाशकस्य परशुरामस्य कृपया भवतः जीवनं सुखमयं भवतु।
  • शौर्यं धैर्यं च ददातु परशुरामः, शुभा जयंती!
  • परशुरामस्य आशीर्वादेन सर्वे कार्याः सिद्धिं यान्तु
  • भगवान् परशुरामः सदैव भवतः मार्गं दर्शयतु।

ये भी पढ़ें:Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages Live: अक्षय तृतीया पर आज शुभकामनाओं की झड़ी, यहां देखें अनलिमिटेड संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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Published at : 19 Apr 2026 06:59 AM (IST)
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