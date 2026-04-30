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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: आज नरसिंह जयंती है. विष्णु जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था, इस दिन अपनों को ये खास संदेश भेजकर नरसिंह जयंंती शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: 30 अप्रैल को नरसिंह जयंती है. नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह के अवतरण का पावन दिन है, जिसे हिंदू धर्म मेंअत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था. इस घटना को धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है.

इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और नरसिंह स्तोत्र व विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं. कई स्थानों पर शाम के समय विशेष आरती और कथा का आयोजन भी होता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस और सुरक्षा की भावना बढ़ती है. नरसिंह जयंती पर अपनों को ये शुभकामनाएं संदेश भेजकर उन्हें इस पर्व की भक्तिमय बधाई दें.

नरसिंह अवतार लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
का वध कर धर्म कि रक्षा करने वाले भगवान
नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

भगवान नरसिंह आपकी सभी बाधाओं का नाश करें
 और जीवन में साहस, शक्ति और सुख-समृद्धि प्रदान करें.
 नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं.
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

हर कठिन समय में याद रखें, नरसिंह भगवान आपके साथ हैं.
जहां भक्ति है, वहां भय नहींयही नरसिंह का संदेश है.
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं

Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

जिस तरह भगवान नरसिंह ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की, 
वैसे ही वे आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

इस पावन दिन पर भगवान नरसिंह आपको निडरता,
 सफलता और खुशियों का आशीर्वाद दें.
शुभ नरसिंह जयंतीHappy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

भगवान नरसिंह का आशीर्वाद आपके परिवार 
पर बना रहे, जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे.
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

नरसिंह जयंती का यह पर्व आपके जीवन में नई
 ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए.
भगवान नरसिंह आपकी हर बाधा को दूर 
करें और आपको सही मार्ग दिखाएं, शुभ जयंती.

Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

भय से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक 
शक्तियों से सुरक्षा करने वाले भगवान नरसिंह की जय हो
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Apr 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Narasimha Jayanti 2026 Narasimha Jayanti Wishes
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