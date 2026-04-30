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Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: नरसिंह जयंती पर ये खास भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें इस पर्व की शुभकामनाएं
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: आज नरसिंह जयंती है. विष्णु जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था, इस दिन अपनों को ये खास संदेश भेजकर नरसिंह जयंंती शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Happy Narasimha Jayanti 2026 Wishes: 30 अप्रैल को नरसिंह जयंती है. नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह के अवतरण का पावन दिन है, जिसे हिंदू धर्म मेंअत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था. इस घटना को धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है.
इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और नरसिंह स्तोत्र व विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं. कई स्थानों पर शाम के समय विशेष आरती और कथा का आयोजन भी होता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस और सुरक्षा की भावना बढ़ती है. नरसिंह जयंती पर अपनों को ये शुभकामनाएं संदेश भेजकर उन्हें इस पर्व की भक्तिमय बधाई दें.
नरसिंह अवतार लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु
का वध कर धर्म कि रक्षा करने वाले भगवान
नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं
भगवान नरसिंह आपकी सभी बाधाओं का नाश करें
और जीवन में साहस, शक्ति और सुख-समृद्धि प्रदान करें.
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं.
हर कठिन समय में याद रखें, नरसिंह भगवान आपके साथ हैं.
जहां भक्ति है, वहां भय नहींयही नरसिंह का संदेश है.
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं
जिस तरह भगवान नरसिंह ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की,
वैसे ही वे आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं
इस पावन दिन पर भगवान नरसिंह आपको निडरता,
सफलता और खुशियों का आशीर्वाद दें.
शुभ नरसिंह जयंती
भगवान नरसिंह का आशीर्वाद आपके परिवार
पर बना रहे, जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे.
नरसिंह जयंती का यह पर्व आपके जीवन में नई
ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए.
भगवान नरसिंह आपकी हर बाधा को दूर
करें और आपको सही मार्ग दिखाएं, शुभ जयंती.
भय से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक
शक्तियों से सुरक्षा करने वाले भगवान नरसिंह की जय हो
नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं
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