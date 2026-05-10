Mother's Day 2026 Wishes in Hindi: 10 मई का दिन उन सभी महिलाओं को समर्पित है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, जिसने जिंदगी को जीना सिखाया, जीवन की पहली गुरु बनीं और हर कदम पर निस्वार्थ भाव से हमारी जिम्मेदारी उठाती रहीं. 10 मई के दिन को हम मदर्स डे (मातृ दिवस) के रूप में मनाते हैं.

मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि ऐसा एहसास है जो हमारी हर खुशी, सफलता और मुश्किल में बिना शर्त साथ खड़ी रहती है. मां की ममता, त्याग और प्यार को यदि शब्दों में बयां करना पड़े तो यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा. हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला मदर्स डे मां के प्रति सम्मान और प्यार जताने का खास मौका होता है. इसलिए इस मौके को हाथ से जाने न दें.

मदर्स डे के मौके पर लोग अपनी सुपर मॉम को स्पेशल फील कराने के लिए गिफ्ट, सरप्राइज, डिनर प्लान आदि जैसे कई काम करते हैं. आप भी मां को स्पेशल फील कराने के लिए कोई प्लानिंग जरूर करें. साथ ही मदर्स डे के दिन अपनी मां को ‘हैप्पी मदर्स डे’ कहना न भूलें. अगर आप भी अपनी मम्मी को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश,

क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारा,

मेरी मां के पैर छूना ही है सबसे बड़ा तीर्थ हमारा.

हैप्पी मदर्स डे 2026 मेरी प्यारी मां





मेरी हर खुशी में बस तेरा ही नाम है,

मां तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा अरमान है,

तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है,

तू है तो जीवन में हर दिन आसान है.

हैप्पी मदर्स डे 2026 मम्मी





तेरी दुआओं का असर है मुझ पर,

हर खुशी का सफर है मुझ पर,

मां तू साथ है तो डर कैसा,

तेरा ही तो नजर है मुझ पर.

मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं





तेरी गोद में सुकून मिलता है,

तेरी बातों में चैन मिलता है,

मां तू है तो सब कुछ है,

वरना सब अधूरा लगता है.

मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं





हजारों दीप चहिए एक आरती सजाने के लिए,

मगर एक मां ही काफी है पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए.

मदर्स डे 2026 की शुभकामनाएं





मां तू मेरी ताकत है,

तू ही मेरी राहत है,

तेरे बिना सब अधूरा,

तू ही मेरी चाहत है.

Happy Mother’s Day 2026





मां है तो मैं हूं,

मां से ही मेरी हर खुशी और पहचान है.

आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.

हैप्पी मदर्स डे मां

मदर्स डे पर इन कामों से कराएं मम्मी को स्पेशल फील

सुबह उठकर मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.

मदर्स डे पर मां को गले लगाकर धन्यवाद कहें.

मदर्स डे के दिन मम्मी की पसंद का खाना बनाएं या बाहर घुमाने ले जाएं.

पुरानी यादों की फोटो या वीडियो शेयर करें.

छोटा सा गिफ्ट या हाथ से लिखा नोट दें .

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