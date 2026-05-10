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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

Mother's Day 2026 Wishes in Hindi: मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. आज 10 मई को मदर्स डे के खास मौके पर अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए मम्मी को ये शानदार मैसेज जरूर भेजें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 May 2026 04:40 AM (IST)
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Mother's Day 2026 Wishes in Hindi: 10 मई का दिन उन सभी महिलाओं को समर्पित है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, जिसने जिंदगी को जीना सिखाया, जीवन की पहली गुरु बनीं और हर कदम पर निस्वार्थ भाव से हमारी जिम्मेदारी उठाती रहीं. 10 मई के दिन को हम मदर्स डे (मातृ दिवस) के रूप में मनाते हैं.

मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि ऐसा एहसास है जो हमारी हर खुशी, सफलता और मुश्किल में बिना शर्त साथ खड़ी रहती है. मां की ममता, त्याग और प्यार को यदि शब्दों में बयां करना पड़े तो यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा. हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला मदर्स डे मां के प्रति सम्मान और प्यार जताने का खास मौका होता है. इसलिए इस मौके को हाथ से जाने न दें.

मदर्स डे के मौके पर लोग अपनी सुपर मॉम को स्पेशल फील कराने के लिए गिफ्ट, सरप्राइज, डिनर प्लान आदि जैसे कई काम करते हैं. आप भी मां को स्पेशल फील कराने के लिए कोई प्लानिंग जरूर करें. साथ ही मदर्स डे के दिन अपनी मां को ‘हैप्पी मदर्स डे’ कहना न भूलें. अगर आप भी अपनी मम्मी को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश,   

क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारा,
मेरी मां के पैर छूना ही है सबसे बड़ा तीर्थ हमारा.
हैप्पी मदर्स डे 2026 मेरी प्यारी मां


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

मेरी हर खुशी में बस तेरा ही नाम है,
मां तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा अरमान है,
तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है,
तू है तो जीवन में हर दिन आसान है.
हैप्पी मदर्स डे 2026 मम्मी


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

तेरी दुआओं का असर है मुझ पर,
हर खुशी का सफर है मुझ पर,
मां तू साथ है तो डर कैसा,
तेरा ही तो नजर है मुझ पर.
मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

तेरी गोद में सुकून मिलता है,
तेरी बातों में चैन मिलता है,
मां तू है तो सब कुछ है,
वरना सब अधूरा लगता है.
मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

हजारों दीप चहिए एक आरती सजाने के लिए,
मगर एक मां ही काफी है पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए.
मदर्स डे 2026 की शुभकामनाएं


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

मां तू मेरी ताकत है,
तू ही मेरी राहत है,
तेरे बिना सब अधूरा,
तू ही मेरी चाहत है.
Happy Mother’s Day 2026


Happy Mother's Day 2026 Wishes: मां है तो मैं हूं...मदर्स डे पर मम्मी को ये मैसेज भेज कराएं स्पेशल फील

मां है तो मैं हूं,
मां से ही मेरी हर खुशी और पहचान है.
आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.
हैप्पी मदर्स डे मां

मदर्स डे पर इन कामों से कराएं मम्मी को स्पेशल फील

  • सुबह उठकर मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.
  • मदर्स डे पर मां को गले लगाकर धन्यवाद कहें.
  • मदर्स डे के दिन मम्मी की पसंद का खाना बनाएं या बाहर घुमाने ले जाएं.
  • पुरानी यादों की फोटो या वीडियो शेयर करें.
  • छोटा सा गिफ्ट या हाथ से लिखा नोट दें .

ये भी पढ़ें: Mother’s Day 2026: मां के करीब होते हैं इस राशि के लोग, हर धड़कन में बसती है ममता की डोर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 10 May 2026 04:40 AM (IST)
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