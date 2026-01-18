Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है. ये दिन स्नान-दान के लिए तो खास है ही, साथ ही साल की सबसे पवित्र अमावस्या होने की वजह से इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं.
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: आज माघ मास की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि में सभ्यता के आरंभकर्ता माने जाने वाले ऋषि मनों का जन्म हुआ था. ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का जल अमृतमय हो जाता है. इसीलिए इस दिन श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति एवं पापों का नाश करने के लिए मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं.
ये माघ महीने का सबसे पवित्र स्नान माना गया है. इस दिन मौन व्रत रहने का भी विधान है. इससे मानसिक शांति, तनाव घटाता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही व्यक्ति की धर्म में रूचि रहती है. इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान-दान और पूजा-पाठ तो करते ही हैं। साथ-साथ लोग एक दूसरे को के बधाई और शुभकामना संदेश (Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes) भी भेजते हैं. आप भी अपनों को इन मैसेज, कोट्स के जरिए मौनी अमावस्या की बधाई और शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
मौनी अमावस्या का यह पर्व आपके जीवन को उज्जवल
बनाए और आपकी मनोकामनाएं पूरी करे.
मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं
मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और
मां गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो,
मोक्ष मिले, पाप धुले, हर्ष अपार हो,
जीवन के संकटों का हमेशा समाधान हो.
दान-पुण्य और पूजा से, जीवन को सार्थक बनाएं,
मौनी अमावस्या के पर्व पर, हर दुख को दूर भगाए.
मौन है शक्ति, मौन है शांति, मौनी अमावस्या की रात
आपके जीवन में लाए खुशियों की सौगात
मौनी अमावस्या पर करें पवित्र गंगा स्नान,
पाप से मिलेगी मुक्ति, मोक्ष होगा आसान,
विष्णु कृपा पाकर जीवन होगा धन्य,
प्रेम से बोलो, हर हर गंगे, नमामि गंगे
मौन, स्नान, दान आस्था का पर्व
मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई
सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले, गंगा जल की शुद्धि मिले,
मौनी अमावस्या के इस दिन, हर व्यक्ति को शांति मिले
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
