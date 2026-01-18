हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है. ये दिन स्नान-दान के लिए तो खास है ही, साथ ही साल की सबसे पवित्र अमावस्या होने की वजह से इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Jan 2026 05:30 AM (IST)
Preferred Sources

Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: आज माघ मास की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि में सभ्यता के आरंभकर्ता माने जाने वाले ऋषि मनों का जन्म हुआ था. ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का जल अमृतमय हो जाता है. इसीलिए इस दिन श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति एवं पापों का नाश करने के लिए मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं.

ये माघ महीने का सबसे पवित्र स्नान माना गया है. इस दिन मौन व्रत रहने का भी विधान है. इससे मानसिक शांति,  तनाव घटाता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही व्यक्ति की धर्म में रूचि रहती है. इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान-दान और पूजा-पाठ तो करते ही हैं। साथ-साथ लोग एक दूसरे को के बधाई और शुभकामना संदेश (Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes) भी भेजते हैं. आप भी अपनों को इन मैसेज, कोट्स के जरिए मौनी अमावस्या की बधाई और शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

मौनी अमावस्या का यह पर्व आपके जीवन को उज्जवल
बनाए और आपकी मनोकामनाएं पूरी करे.
मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और
मां गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो,
मोक्ष मिले, पाप धुले, हर्ष अपार हो,
जीवन के संकटों का हमेशा समाधान हो.
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

दान-पुण्य और पूजा से, जीवन को सार्थक बनाएं, 
मौनी अमावस्या के पर्व पर, हर दुख को दूर भगाए.
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

मौन है शक्ति, मौन है शांति, मौनी अमावस्या की रात
आपके जीवन में लाए खुशियों की सौगात
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

मौनी अमावस्या पर करें पवित्र गंगा स्नान,
पाप से मिलेगी मुक्ति, मोक्ष होगा आसान,
विष्णु कृपा पाकर जीवन होगा धन्य,
प्रेम से बोलो, हर हर गंगे, नमामि गंगे
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

मौन, स्नान, दान आस्था का पर्व
मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले, गंगा जल की शुद्धि मिले, 
मौनी अमावस्या के इस दिन, हर व्यक्ति को शांति मिले
Happy Mauni Amavasya 2026 Wishes: मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर सुख-समृद्धि की करें कामना

Mauni Amavasya 2026 Daan: मौनी अमावस्या पर गुप्त दान से 7 पुश्तें रहती हैं खुशहाल, इन चीजों का करें दान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 05:30 AM (IST)
Mauni Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026 Wishes
