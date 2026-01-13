हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति पर पतंग और श्रीराम का संबंध, शास्त्रों में क्या लिखा है जानें

Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. ये पर्व सूर्य और प्रकृति का आभार प्रकट करने का दिन है. गुड़ और तिल की मिठास आपके जीवन में भी घुले इसी शुभकामनाओं के साथ अपनों को दें बधाई.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. मकर संक्रांति सूर्य और शनि के मिलन का दिन है. इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, इसके बाद के 6 महीने देवताओं के दिन कहलाते हैं. मकर संक्रांति के बाद समस्त शुभ कार्य का शुभारंभ हो जाता है. मकर संक्रांति के दिन देश में खिचड़ी, उत्तरायण, पोंगल भी मनाया जाता है. ये सभी त्योहार सूर्य देव को समर्पित है.

इस दिन लोग सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान-पुण्य के जरिए अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं. मकर संक्रांति का दिन जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और लाभ लेकर आता है. ऐसे में अपनों की खुशहाली की कामना करते हुए उन्हें मकर संक्रांति की ये खास शुभकामनाएं भेजें और दें इस पर्व की बधाई.

इस साल की मकर संक्रांति
आपके लिए हो तिल गुड़ जैसी मीठी
मिले कामयाबी पतंग जैसी ऊंची
तिलकुट की खुशबू
दही-चिवड़ा की बहार
शुभ हो आपका मकर संक्रांति का त्योहार
सपनों को लेकर मन में 
उड़ाएंगे पतंग आसमान में ,
ऐसे भरेगी उड़ान मेरी पतंग
जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग, 
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं
पतंग उड़ाने की खुशी की तरह आपके जीवन में भी 
छोटे-छोटे पल बड़ी खुशियाँ लेकर आएं.
मकर संक्रांति आपके लिए खास और यादगार बने.
हैप्पी मकर संक्रांति
यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए
सूर्य की यह उत्तरायण यात्रा आपके जीवन को प्रकाशमय और ऊर्जावान बनाए
हैप्पी मकर संक्रांति
यह पर्व आपके जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा का संचार करें
मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं 
जैसे सूर्य धीरे-धीरे तेज होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी 
प्रगति और सफलता निरंतर बनी रहे.
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं
तन में मस्ती, मन में उमंग
देखकर सबका अपनापन,
गुड़ जैसा मीठापन 
होकर साथ हम उड़ाएंगे पतंग,
और भर लें आकाश में अपने रंग
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं.
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बन रहे कार्य सिद्ध करने वाले योग, सुख-समृद्धि के लिए करें ये काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं.
Published at : 13 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Makar Sankranti 2026 Sankranti 2026 Makar Sankranti 2026 Wishes
