Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति 14 जनवरी को है. मकर संक्रांति सूर्य और शनि के मिलन का दिन है. इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, इसके बाद के 6 महीने देवताओं के दिन कहलाते हैं. मकर संक्रांति के बाद समस्त शुभ कार्य का शुभारंभ हो जाता है. मकर संक्रांति के दिन देश में खिचड़ी, उत्तरायण, पोंगल भी मनाया जाता है. ये सभी त्योहार सूर्य देव को समर्पित है.

इस दिन लोग सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान-पुण्य के जरिए अच्छे कर्मों की शुरुआत करते हैं. मकर संक्रांति का दिन जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और लाभ लेकर आता है. ऐसे में अपनों की खुशहाली की कामना करते हुए उन्हें मकर संक्रांति की ये खास शुभकामनाएं भेजें और दें इस पर्व की बधाई.

इस साल की मकर संक्रांति

आपके लिए हो तिल गुड़ जैसी मीठी

मिले कामयाबी पतंग जैसी ऊंची



तिलकुट की खुशबू

दही-चिवड़ा की बहार

शुभ हो आपका मकर संक्रांति का त्योहार



सपनों को लेकर मन में

उड़ाएंगे पतंग आसमान में ,

ऐसे भरेगी उड़ान मेरी पतंग

जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग,

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं



पतंग उड़ाने की खुशी की तरह आपके जीवन में भी

छोटे-छोटे पल बड़ी खुशियाँ लेकर आएं.

मकर संक्रांति आपके लिए खास और यादगार बने.

हैप्पी मकर संक्रांति



यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए

सूर्य की यह उत्तरायण यात्रा आपके जीवन को प्रकाशमय और ऊर्जावान बनाए

हैप्पी मकर संक्रांति



यह पर्व आपके जीवन में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा का संचार करें

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं



जैसे सूर्य धीरे-धीरे तेज होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी

प्रगति और सफलता निरंतर बनी रहे.

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं



तन में मस्ती, मन में उमंग

देखकर सबका अपनापन,

गुड़ जैसा मीठापन

होकर साथ हम उड़ाएंगे पतंग,

और भर लें आकाश में अपने रंग

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं.



