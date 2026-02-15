हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि के 10 नए शुभकामनाएं संदेश, अपनों को भेजें और कहें हर-हर महादेव

Happy Mahashivratri 2026 Wishes: 15 फरवरी यानी आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. ये दिन शिव पूजा के लिए खास है, ऐसे में भोलेनाथ से अपनों के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए ये संदेश भेजें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Feb 2026 05:30 AM (IST)
Happy Mahashivratri 2026 Wishes: आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. चारों ओर माहौल शिवमय हो गया है. मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी है. महाशिवरात्रि का पर्व न सिर्फ शिव पूजा का खास दिन है बल्कि ये उत्सव है शिव और शक्ति के मिलन का. मान्यता है जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और विधि विधान से महादेव की आराधना करते हैं उनके सिर पर स्वंय महादेव का हाथ होता है, वह कभी परेशानी में नहीं आते. इसी तरह भोलेनाथ का आशीर्वाद अपनों पर भी बना रहे, इसी कामना के साथ महाशिवरात्रि पर प्रियजनों को ये खास मैसेज, संदेश भेजकर शुभकामनाएं दें. 

भगवान शिव की दिव्य कृपा आपको सभी 
बुराइयों से बचाए और आपको प्रचुरता का आशीर्वाद दे.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 
बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं
विश्व का कण-कण शिवमय हो,
अब हर शक्ति का अवतार उठे,
जल, थल और अंबर से फिर,
बम-बम भोले की जय जयकार उठे!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.

अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल भी उसका क्या बिगाड़े,
जो भक्त हो महाकाल का!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

महाशिवरात्रि पर करिए भोले भंडारी का जाप,
महाकाल के जाप से धुल जाते हैं सारे पाप.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.

काल भी तुम और महाकाल भी तुम
लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम,
शिव भी तुम और सत्य भी तुम!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.

आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन,
शिव के चरणों में शीश झुकाने दो,
भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.

महाकाल का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, महाशिवरात्रि 2026 की बधाई

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर अभिषेक के बाद, शिव मंदिर से लें आएं ये चीज, धन की नहीं होगी कमी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Feb 2026 05:30 AM (IST)
Mahashivratri 2026 Happy Mahashivratri 2026 Wishes
Source: IOCL

