Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी के पावन अवसर पर अपने मित्रों, परिजनों और करीबियों को ये सुंदर शुभकामनाएं भेज लोहड़ी की बधाई दे सकते हैं. यहां देखिए हैप्पी लोहड़ी के लिए टॉप 30 शानदार मैसेज.
Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, भंगड़ा आदि के साथ लोहड़ी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति (Makar Sankratri 2026) से एक रात पहले मनाया जाता है. इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी और लोहड़ी 13 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.
लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत में बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है. लोग अलाव (आग) जलाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भंगड़ा और गिद्दा करे हैं. आप भी इस पावन दिन पर दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं तो, यहां देखिए लोहड़ी के एक-दो नहीं बल्कि पूरे 30 शानदार मैसेज, जिन्हें आप वॉट्सअप, फेसबुक में भेज हैप्पी लोहड़ी कह सकते हैं. साथ ही इन संदेशों को आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.
आपका जीवन लोहड़ी की आग की तरह उज्ज्वल हो और
आप हर गुजरते दिन के साथ समृद्ध और विकसित होते रहें,
लोहड़ी का पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर दे.
लोहड़ी दी लख लख बधाईयां
भांगड़े दी वारी आ गई है,
लोहड़ी मनाने की तैयारी शुरू हो गई है.
आग के चारों ओर सब इकट्ठे हो जाओ,
“सुंदर मुंदरिए” पूरे जोश से गाओ।
लोहड़ी दी लख-लख बधाइयां
गुड़ जैसी मीठी खुशियां
और रिश्तों में प्यार की मिठास,
आपके जीवन में हमेशा बनी रहे,
लोहड़ी की यही खास बात.
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं
सर्दी की ठंड में रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ की मिठास,
दोस्ती और रिश्तों की गर्माहट के साथ
आपको लोहड़ी मुबारक हो.
लोहड़ी की पावन अग्नि में
अपने सारे दुख अर्पित कर दो.
सूर्य देव की कृपा से
नया साल मंगलमय हो.
शुभ लोहड़ी 2026
पंजाब दा भंगड़ा ते मक्खन मलाई,
पंजाबी तड़का ते दाल फ्राइ,
त्वानू लोहड़ी दी लख लख वधाई!
हैप्पी लोहड़ी 2026
लोहड़ी लेकर आए खुशियों की बहार,
अपने संग मिलकर मनाएं त्योहार.
रेवड़ी-गजक से भरें मिठास,
हर दिल झूमे और हर चेहरा मुस्काए खास.
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं!
दिल की खुशी और अपनों का साथ,
खुशहाल रहे आपका हर एक दिन.
लोहड़ी के इस पावन अवसर पर
आपको ढेरों शुभकामनाएं.
मूंगफली दी खुशबू, गुड़ दी मिठास,
मक्की दी रोटी और सरसों दा साग.
दिल दी खुशी और परिवार का प्यार,
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार.
तन में मस्ती, मन में उमंग,
चलो खुशियों के रंगों से भर दें जीवन.
सब मिलकर साथ मनाएं,
लोहड़ी का ये सुनहरा त्यौहार.
लोहड़ी की आग में
सारे गम जल जाएं,
और खुशियां आपके जीवन में
हर दिन नई चमक लाएं.
गन्ने दा रस, रेवड़ी दी मिठास,
तिल दे नाल मनाई लोहड़ी खास.
सब मिल-जुल कर खुशियां मनाएं,
लोहड़ी 2026 मुबारक हो
गुड़ हम हैं और तिल आप,
मिठाई हम हैं और मिठास आप.
हर त्योहार आपके नाम से शुरू हो,
लोहड़ी 2026 आपको मुबारक हो.
लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिंदगी से हर अंधाकर को मिटाए
इसी शुभकामना के साथ आओ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएं.
हैप्पी लोहड़ी 2026..
फिर से आई जश्न की घड़ी, लोहड़ी मनाने की हो गई तैयारी,
सब मिलकर गाएं, नाचे और खुशियां मनाएं,
लोहड़ी का पर्व खुशियां लाए ढेर सारी.
सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो,
दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले धी व्याही हो,
सेर शक्कर पाई हो. लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर आओ मन के भेद मिटाएं,
कुछ दोस्त तुम अपनी कहो हमसे, कुछ हम तुम्हें अपनी सुनाएं.
लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
- लोहड़ी के पावन त्योहार पर, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ेंगे, हैप्पी लोहड़ी.
- सर्दी की थरथराहट में, मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास के साथ, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार.
- सूर्य को उसका तेज मुबारक, दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक, हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक, हैप्पी-लोहड़ी 2026.
- लोहड़ी का पर्व आपके दिल को खुशी और प्यार से भर दे और आप व आपके प्रियजनों पर अनंत समृद्धि की बारिस हो. लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं.
