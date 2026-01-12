हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी के पावन अवसर पर अपने मित्रों, परिजनों और करीबियों को ये सुंदर शुभकामनाएं भेज लोहड़ी की बधाई दे सकते हैं. यहां देखिए हैप्पी लोहड़ी के लिए टॉप 30 शानदार मैसेज.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, भंगड़ा आदि के साथ लोहड़ी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति (Makar Sankratri 2026) से एक रात पहले मनाया जाता है. इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी और लोहड़ी 13 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी.

लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत में बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है. लोग अलाव (आग) जलाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भंगड़ा और गिद्दा करे हैं. आप भी इस पावन दिन पर दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं तो, यहां देखिए लोहड़ी के एक-दो नहीं बल्कि पूरे 30 शानदार मैसेज, जिन्हें आप वॉट्सअप, फेसबुक में भेज हैप्पी लोहड़ी कह सकते हैं. साथ ही इन संदेशों को आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.

आपका जीवन लोहड़ी की आग की तरह उज्ज्वल हो और
आप हर गुजरते दिन के साथ समृद्ध और विकसित होते रहें,
लोहड़ी का पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर दे. 
लोहड़ी दी लख लख बधाईयां


Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

भांगड़े दी वारी आ गई है,
लोहड़ी मनाने की तैयारी शुरू हो गई है.
आग के चारों ओर सब इकट्ठे हो जाओ,
“सुंदर मुंदरिए” पूरे जोश से गाओ।
लोहड़ी दी लख-लख बधाइयां


Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

गुड़ जैसी मीठी खुशियां
और रिश्तों में प्यार की मिठास,
आपके जीवन में हमेशा बनी रहे,
लोहड़ी की यही खास बात.
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

सर्दी की ठंड में रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ की मिठास,
दोस्ती और रिश्तों की गर्माहट के साथ
आपको लोहड़ी मुबारक हो.
Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

लोहड़ी की पावन अग्नि में
अपने सारे दुख अर्पित कर दो.
सूर्य देव की कृपा से
नया साल मंगलमय हो.
शुभ लोहड़ी 2026


Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई,
पंजाबी तड़का ते दाल फ्राइ,
त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख वधाई!
हैप्‍पी लोहड़ी 2026


Happy Lohri 2026 Wishes: पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई, ये संदेश भेज कहें त्‍वानू लोहड़ी दी लख लख बधाई

लोहड़ी लेकर आए खुशियों की बहार,
अपने संग मिलकर मनाएं त्योहार.
रेवड़ी-गजक से भरें मिठास,
हर दिल झूमे और हर चेहरा मुस्काए खास.
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं!

लोहड़ी 2026 शुभकामना संदेश (Happy Lohri Hindi Wishes and Message)

दिल की खुशी और अपनों का साथ,
खुशहाल रहे आपका हर एक दिन.
लोहड़ी के इस पावन अवसर पर
आपको ढेरों शुभकामनाएं.

मूंगफली दी खुशबू, गुड़ दी मिठास,
मक्की दी रोटी और सरसों दा साग.
दिल दी खुशी और परिवार का प्यार,
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार.

तन में मस्ती, मन में उमंग,
चलो खुशियों के रंगों से भर दें जीवन.
सब मिलकर साथ मनाएं,
लोहड़ी का ये सुनहरा त्यौहार.

लोहड़ी की आग में
सारे गम जल जाएं,
और खुशियां आपके जीवन में
हर दिन नई चमक लाएं.

गन्ने दा रस, रेवड़ी दी मिठास,
तिल दे नाल मनाई लोहड़ी खास.
सब मिल-जुल कर खुशियां मनाएं,
लोहड़ी 2026 मुबारक हो

गुड़ हम हैं और तिल आप,
मिठाई हम हैं और मिठास आप.
हर त्योहार आपके नाम से शुरू हो,
लोहड़ी 2026 आपको मुबारक हो.

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिंदगी से हर अंधाकर को मिटाए
इसी शुभकामना के साथ आओ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाएं.
हैप्पी लोहड़ी 2026..

फिर से आई जश्न की घड़ी, लोहड़ी मनाने की हो गई तैयारी,
सब मिलकर गाएं, नाचे और खुशियां मनाएं,
लोहड़ी का पर्व खुशियां लाए ढेर सारी.

सुंदर मुंदरिये हो,  तेरा कौन विचारा हो,  
दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले धी व्याही हो,  
सेर शक्कर पाई हो. लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर आओ मन के भेद मिटाएं,
कुछ दोस्त तुम अपनी कहो हमसे, कुछ हम तुम्हें अपनी सुनाएं.
लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

हैप्पी लोहड़ी मैसेज (Happy Lohri 2026 Greetings)

  • लोहड़ी के पावन त्योहार पर, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ेंगे, हैप्पी लोहड़ी.
  • सर्दी की थरथराहट में, मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास के साथ, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार.
  • सूर्य को उसका तेज मुबारक, दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक, हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक, हैप्पी-लोहड़ी 2026.
  • लोहड़ी का पर्व आपके दिल को खुशी और प्यार से भर दे और आप व आपके प्रियजनों पर अनंत समृद्धि की बारिस हो. लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Lohri Festival Harvest Festival Lohri 2026 Happy Lohri 2026 Wishes Happy Lohri 2026 Lohri 2026 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
क्रिकेट
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

संभल में अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, फिर गरजा बुलडोजर | UP News | Breaking News
Shimla में बेकाबू ट्रक ने कुचली कई गाड़िया, इलाके में मचा हड़कंप | Road Accident | Breaking News
UP Politics: SP सांसद का विवादित बयान, भगवान राम को समाजवादी बताया | Virendra Singh
Trump क्यों खरीदना चाहता है Greenland? | $1.5 Trillion का Geopolitical Game | Paisa Live
'AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए'- Devkinandan | Social Issue | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत समेत इन देशों को दिया बड़ा झटका, 'हाई रिस्क' वाली कैटेगरी में डाला; जानें क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
क्रिकेट
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
शिक्षा
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget