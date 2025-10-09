Happy Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ की टॉप 10 शुभकामनाएं, 7वीं वाली है सबसे बेस्ट
Happy Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ 10 अक्टूबर को है. किसी भी पर्व का उत्साह तब दोगुना हो जाता है जब एक-दूसरे को इसकी शुभकामनाएं दी जाए. इसलिए करवा चौथ के खास दिन पर सभी को ये संदेश जरूर भेजें.
Happy Karwa Chauth 2025 Wishes: हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी पर करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाता है जोकि इस साल शुक्रवार 10 अक्टूबर को है. इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं. यह दिन विवाहित जोड़ों के लिए बहुत ही खास माना जाता है जोकि शादीशुदा दंपति के बीच प्रेम, भरोसा, और समर्पण भाव को दिखाता है.
अगर आप करवा चौथ की बधाई देने के लिए शुभकामनाएं संदेश सर्च कर रहे हैं तो यहां देखिए टॉप 10 करवा चौथ शुभकामनाएं संदेश, शायरी, इमेज, कोट्स Happy Karwa Chauth 2025 Wishes Messages GIF Images Wallpapers-
चांद की रोशनी जैसा तुम्हारा प्यार चमके,
वे व्रत तुम्हारे रिश्ते में खुशियां भर दे.
साथ और मिठास हर दिन बढ़ता रहे,
करवा चौथ का ये दिन हर बार की तरह ही दमके.
हैप्पी करवा चौथ 2025
भूख-प्यास से थकी नहीं वो,
उसके मन में बस एक आस है.
साजन की लंबी उम्र मिले,
यही उसका विश्वास है.
करवा चौथ 2025 की शुभकामनाएं
इस व्रत गहरा हो जाए प्यार तुम्हारा,
खुशियों से जगमगाए संसार तुम्हारा.
साथ और भरोसा यूं ही बढ़ता रहे,
चांद भी आज हो जाए दीवाना तुम्हारा.
करवा चौथ 2025 की शुभकामानएं
सजी है हाथों में लाल चूड़ियां,
माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर.
भरा रहे हमेशा आपका जीवन, रहे खुशियां भरपूर.
हैप्पी करवा चौथ 2025
सजनी ने थाली सजा ली है,
दीपों की लौ जला ली है.
पिया के नाम का व्रत रखा,
सिंदूर से मांग सजा ली है.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
मांग में सिदूंर, हाथों में चूड़ियां,
सजधज कर बैठी हूं मैं,
चांद की एक झलक पाने को,
तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने को.
करवा चौथ 2025 की शुभकामना
करवा चौथ का ये पावन व्रत,
आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.
पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,
मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
करवा चौथ का ये पावन व्रत,
आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.
पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,
मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
नयनों में उम्मीद चमक रही,
मन में बस एक पुकार है.
चांदनी रात में झूम उठे वो,
जब दिखे पिया का दीदार है.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'
माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो.
करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,
हर सुहागन के दिल का गुरूर हो.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
