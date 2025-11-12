Kaal Bhairav Jayanti 2025 Wishes: मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की जयंती मनाई जाती है. इसे भैरव अष्टमी, भैरव जयंती या काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है. आज बुधवार 12 नवंबर 2025 को काल भैरव जयंती मनाई जा रही है.

शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव के उग्र रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई. यह दिन न्याय, सुरक्षा और भय-निवारण का प्रतीक माना जाता है. काल भैरव की पूजा से नकारात्मकता, ग्रह-दोष समेत सभी प्रकार का भय दूर होता है. आज के पावन दिन पर बाबा भैरवनाथ की पूजा के साथ ही आप अपने परिवार वालों और प्रियजनों को इस पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं. शुभकामना देने के लिए यहां देखिए Wishes Images shubhkamnaye-

स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए काल भैरव की करें उपासना

काल भैरव जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं





मन में बसा लें काल भैरव की मूरत

कभी नहीं बिगड़ेगी मन की सूरत

काल भैरव जयंती की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएं

हर बाधा दूर हो जाएगी, जब करेंगे काल भैरव की पूजा

न जीवन में रहेगा कष्ट, न कोई होगा दूजा

काल भैरव अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं

धन, दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है,

बाबा काल भैरव को मानने वाला निखर जाता है

काल भैरव जयंती की शुभकामनाएं

काल भैरव की पूजा से होगी हर बाधा दूर

मिटेंगे कष्ट, न होगा कोई मजबूर

काल भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं





कष्ट मिटे, संकट हरे, हर बाधाएं हो दूर

पापों का हो होगा अंत, दुश्मन चूर-चूर

बाबा काल भैरव की आप पर ऐसी ही कृपा सदैव बनी रहे

काल का भय भी रहे आपसे हमेशा दूर

जय काशी के कोतवाल

जो हर अन्याय का अंत करते हैं,

उन काल भैरव जी की जयंती पर शुभाशिष मिले आपको

भैरव के चरणों में जो होता है,

वह कभी संकट से नहीं डरता।

इस काल भैरव जयंती पर,

आपको मिले निडरता और असीम आशीर्वाद