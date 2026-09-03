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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. कान्हा का जन्मोत्सव पर अपनों को कान्हा की भक्ति से जुड़ी ये खास शुभकामनाएं भेजकर जन्माष्टमी पर्व की बधाई दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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Happy Janmashtami 2026 Wishes in Hindi: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के घर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाने वाले कान्हा ने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया.

श्रीकृष्ण का जीवन बचपन की नटखट लीलाओं से लेकर महाभारत में दिए गए गीता के उपदेश तक मानव जीवन को प्रेम, कर्म, भक्ति और धर्म का संदेश देता है. उनके सिर का मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी और माखन से जुड़ी बाल लीलाएं आज भी भक्तों के मन को आनंद से भर देती हैं. जन्माष्टमी पर मंदिरों में आधी रात को कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, झूला सजाया जाता है और बाल गोपाल का श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाया जाता है. इस खास अवसर पर अपने प्रियजनों को कान्हा की भक्ति और प्रेम से भरी शुभकामनाएं भेजकर जन्माष्टमी की खुशियां साझा करें.

मुरली की धुन में सजे हर अरमान,
कान्हा करें खुशियों से भरपूर आपका जहान.
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

माखन चुराने वाला नटखट नंदलाल,
हर ले आपके जीवन के सारे मलाल.
शुभ हो जन्माष्टमी का त्योहार.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

राधा के प्रेम, कृष्ण की मुस्कान,
बना रहे जीवन में खुशियों का जहान.
जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

कान्हा की बंसी जब सुर सजाए,
हर दुख आपके जीवन से दूर हो जाए.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. 
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

नंद के घर आनंद छाया,
यशोदा मैया ने लल्ला पाया.
आपके घर भी खुशियां आएं अपार,
जन्माष्टमी का हो मंगलमय त्योहार.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

जिसके सिर पर मोर मुकुट सुहाए,
जिसकी बंसी मन को हरषाए,
वो कान्हा आपके जीवन में प्रेम बरसाए.
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

कान्हा की कृपा हो इतनी खास,
हर पल खुशियों का रहे एहसास.
दूर हों जीवन के सारे गम,
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं 
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

मुरली वाले की मुरली बजती रहे,
आपके आंगन में खुशियां सजती रहें.
कान्हा का आशीर्वाद बना रहे,
जन्माष्टमी शुभ और मंगलमय रहे.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

नटखट कान्हा मुस्कुराएं,
जीवन में नई खुशियां लाएं.
प्रेम, सुख और शांति से भर दें संसार,
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं अपार.
Happy Janmashtami 2026 Wishes: जन्माष्टमी पर अपनों को भेजें कान्हा की भक्ति से जुड़े खास 10 मैसेज और दें शुभकामनाएं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026 Happy Janmashtami 2026 Wishes
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