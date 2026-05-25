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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: आज गंगा दशहरा है. ये पावन पर्व मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ दिन है. इस दिन गंगा स्नान कर अपनों को गंगा दशहार की भक्तिमय शुभकामनाएं भेजकर सुख की कामना करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 May 2026 08:15 AM (IST)
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Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा जी शिव की जटाओं में से धरती पर आईं थीं और राजा सगर को पुत्रों को तार दिया था. आत्मशुद्धि, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश भी देता है. कई श्रद्धालु इस दिन जल संरक्षण का संकल्प लेते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुभ मानते हैं.

देशभर में हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और ऋषिकेशन समेत अनेक गंगाघाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद पाते हैं.  गंगा दशहरा पर दीपदान, दान-पुण्य और मंत्र जाप करने की परंपरा व्यक्ति को धर्म और मानवता से जोड़ती है. इस दिन अपनों को गंगा दशमी की शुभकामनाएं देकर सुख समृद्धि की कामना करें. 

गंगा जल की तरह आपका जीवन भी
पवित्र, शांत और उज्ज्वल बना रहे.
मां गंगा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे.
गंगा दशहरा की शुभकामनाएं
Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

शिव की जटाओं से निकली गंग धारा,
जिसने पापों से तार दिया जग सारा.
गंगा दशहरा की शुभकामनाएं
Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

जहां बहती है मां गंगा की धारा,
वहां मिलता है शांति का किनारा.
मां गंगा आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करें.
गंगा दशहरा की मंगलमय शुभकामनाएं

Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

गंगा दशहरा का यह पावन पर्व आपके 
जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आए.
गंगा दशहरा की शुभकामनाएं
Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

मां गंगा की पवित्र धारा
आपके जीवन को निर्मल विचार,
सुखद अवसर और अपार खुशियों से भर दे.
गंगा दशहरा की शुभकामनाएं
Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

एक ही बार जो तेरी, शारणागति आता ।
यम की त्रास मिटा कर, परमगति पाता 
गंगा दशहरा की शुभकामनाएं
Happy Ganga Dussehra 2026 Wishes: गंगा दशहरा पर अपनों को ये मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

समस्त पापो को धोने वाली
पतितपावनी माँ गंगा का
आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रही 
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 May 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Ganga Ji Ganga Dashmi Happy Ganga Dussehra 2026
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