Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH
Happy Fathers Day 2026 Wishes:
Happy Fathers Day 2026 Wishes: बच्चों के लिए पिता सुरक्षा, प्रेरणा और भरोसे का प्रतीक होते हैं, जिनकी मौजूदगी उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है. पिता की छाया बच्चों के जीवन में केवल एक रिश्ते की उपस्थिति नहीं होती.
बल्कि वह एक ऐसी मौन शक्ति होती है जो उन्हें गिरकर संभलना, हारकर फिर उठना और जीवन की कठिन राहों पर डटे रहना सिखाती है. 21 जून 2026 को फादर्स डे मनाया जा रहा है. इस बार आप अपने पिता को फादर्स डे पर अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दें. यहां देखें फादर्स डे की संस्कृत में शुभकामनाएं.
सर्वदेवमयः पिता
पिता में ही सारे देवता समाए हुए हैं. ऐसे पिता को नमन
पितृ दिवस की शुभकामनाएं
मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।
आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।।
माता को देवतुल्य मानो, पिता को देवतुल्य मानो, आचार्य और अतिथि का भी सम्मान करो.
न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्।
यथा पितरिशुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया॥॥
पिता की बात सुनना अथवा उनका कहा मानना धर्म का सबसे महान् पालन है.
नास्ति मातृसमा छाया नास्ति पितृसमो गतिः।
अर्थ - माता जैसी छाया नहीं और पिता जैसा मार्गदर्शक नहीं।
जनकश्चोपनेता च यक्ष विद्यां प्रयच्छति।
अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्मृताः।।
अर्थ- जन्मदाता, उपनयन संस्कारकर्ता, विद्या प्रदान करने वाला, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला ये पांच व्यक्ति को पिता कहा गया है.
पितृ दिवस की शुभकामनाएं
पन्चान्यो मनुष्येण परिचया प्रयत्नतरू ।
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ ।।
भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता अग्नि, आत्मा और गुरु – मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए।
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