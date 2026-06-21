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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

Happy Fathers Day 2026 Wishes:

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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Happy Fathers Day 2026  Wishes: बच्चों के लिए पिता सुरक्षा, प्रेरणा और भरोसे का प्रतीक होते हैं, जिनकी मौजूदगी उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है. पिता की छाया बच्चों के जीवन में केवल एक रिश्ते की उपस्थिति नहीं होती.

बल्कि वह एक ऐसी मौन शक्ति होती है जो उन्हें गिरकर संभलना, हारकर फिर उठना और जीवन की कठिन राहों पर डटे रहना सिखाती है. 21 जून 2026 को फादर्स डे मनाया जा रहा है. इस बार आप अपने पिता को फादर्स डे पर अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दें. यहां देखें फादर्स डे की संस्कृत में शुभकामनाएं.

सर्वदेवमयः पिता
पिता में ही सारे देवता समाए हुए हैं. ऐसे पिता को नमन 
पितृ दिवस की शुभकामनाएं
Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।
आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।।
माता को देवतुल्य मानो, पिता को देवतुल्य मानो, आचार्य और अतिथि का भी सम्मान करो.
Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्।
यथा पितरिशुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया॥॥
पिता की बात सुनना अथवा उनका कहा मानना धर्म का सबसे महान् पालन है.

Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति पितृसमो गतिः।
अर्थ - माता जैसी छाया नहीं और पिता जैसा मार्गदर्शक नहीं।
Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

जनकश्चोपनेता च यक्ष विद्यां प्रयच्छति।
अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्मृताः।।
अर्थ- जन्मदाता, उपनयन संस्कारकर्ता, विद्या प्रदान करने वाला, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला ये पांच व्यक्ति को पिता कहा गया है. 
पितृ दिवस की शुभकामनाएं
Happy Fathers Day 2026 Wishes: फादर्स डे पिता को भेजें ये संस्कृत में शुभकामनाएं, अनोखे अंदाज में करें WISH

पन्चान्यो मनुष्येण परिचया प्रयत्नतरू ।
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ ।।

भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता अग्नि, आत्मा और गुरु – मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:15 AM (IST)
Tags :
Pitru Diwas 2026 Fathers Day 2026 Happy Fathers Day 2026 Wishes
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