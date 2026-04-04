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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

Happy Easter Sunday Wishes 2026: 5 अप्रैल को ईस्टर है. यह पर्व यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में मनाया जाता है. इस खास मौके पर अपने परिजनों और प्रियजनों को बधाई देने के लिए ये संदेश भेज सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Apr 2026 06:45 PM (IST)
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Happy Easter Sunday Wishes 2026: क्रिसमस की तरह की ईस्टर या ईस्टर संडे भी ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण पर्व में एक है, जिसे ईसाई धर्म के लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. ईस्टर का पर्व प्रभु यीशु (Jesus Christ) के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है.

ईसाई मान्यता के अनुसार, गुड फ्राइडे के दिन सूली (क्रूस) पर चढ़ाए जाने के दो दिन बाद यीशु पुनर्जीवित हो गए थे. इसी खुशी में लोग ईस्टर का त्योहार मनाते हैं. इस साल ईस्टर का त्योहार रविवार, 5 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है.

आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है ईस्टर

ईस्टर का पर्व प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत का प्रतीक है. यह पर्व लोगों को यह संदेश देता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आने के बाद भी आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए. ईसा मसीह का पुनरुत्थान इस बात का प्रतीक है कि, सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है.

ईस्टर के दिन दुनियाभर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं. इस मौके पर लोग अपने परिवार, मित्रों और करीबियों को शुभकामनाएं देकर इस पर्व की खुशियां साझा करते हैं. आप भी अपनों को ईस्टर की बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखिए दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं संदेश (Easter Wishes 2026 messages quotes shayari images)-

ईस्टर की खुशियां कभी कम न हो,
नई जिंदगी की दोस्ती कभी कम न हो,
मुस्कान रहे हर एक चेहरे पर,
नाज है हमें यीशू मसीह पर.

पुनर्जीवित मसीह आपके हृदय को आनंद से भर दें
आपको नई आशा प्रदान करें और आपको शांति का आशीर्वाद दें
ईस्टर की शुभकामनाएं!


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे
तरस गए थे दर्शन को हम तुम्‍हारे
जिंदगी भर दी हमारी खुशियों से आपने
चमका दी किस्‍मत, पूरे किए सपने हमारे

Happy Easter 2026 Sunday


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

आपको और आपके परिवार को ईस्टर की शुभकामनाएं.

वसंत की सुंदरता और ईस्टर की आशा आपके दिल को

खुशी और सकारात्मकता से भर दे.

Happy Easter


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

प्रभु यीशु के चरणों की धूल है हम,

प्रभु के लिये, प्यारे फूल है हम,

इन्हीं फूलों को बचाया और बगीचे को सजाया

हमारे पापों को प्रभु यीशू ने है अपनाया.

हैप्पी ईस्टर!


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

लाता है सुख, लाता है प्यार, ये दिन दे सबको ब्लेसिंग हजार,

मन में न रहे किसी के गम, ईस्टर की विशेज देते हैं हम!

हैप्पी ईस्टर!


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

ईस्टर के अंडे, फूलों की खुशबू और प्यारे खरगोश

सब मिलकर आपके जीवन में खुशियां लाएं!

हैप्पी ईस्टर!


Happy Easter Wishes 2026: ऐ यीशू आ गए तुम वापस पास हमारे..ईस्टर पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामनाएं

आशा की किरण फिर आई है,
खुशियों की सौगात लाई है,
ईस्टर का ये पावन पर्व,
जीवन में नई राह दिखाई है.
हैप्पी ईस्टर 2026

ईस्टर का अर्थ है, नई शुरुआत और प्रभु के प्रति असीम प्रेम.
इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें.
शुभ ईस्टर 2026

प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में विश्वास की नई लौ जलाए.
आप सभी को ईस्टर 2026 की ढेरों शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: Easter 2026: ईस्टर संडे 5 अप्रैल को, जानें गुड फ्राइडे के बाद इसे क्यों मनाया जाता है
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 Apr 2026 06:45 PM (IST)
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