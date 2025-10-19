हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025 Wishes in Hindi: सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें दिवाली की खूबसूरत शुभकामना संदेश

Diwali 2025 Wishes in Hindi: सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें दिवाली की खूबसूरत शुभकामना संदेश

Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: सोमवार, 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन लोग लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की पूजा करते हैं. साथ ही सभी एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं भी देते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Happy Diwali 2025 Wishes: हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जोकि 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 03:44 से लग जाएगी और 21 अक्टूबर शाम 05:55 पर समाप्त होगी. प्रदोष काल में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजन भी इसी तिथि पर की जाएगी.

शास्त्र पुराणों की माने तो दिवाली मनाने की परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है. जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने पूरे शहर में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि, कार्तिक अमावस्या पर ही समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में मां लक्ष्मी अवतरित हुई थीं. इसलिए भी इस तिथि पर दिवाली मनाने और लक्ष्मी पूजन करने का महत्व है.

दिवाली के इस पावन दिन पर लोग एक-दूसरे को दिवाली की बधाई भी देते हैं. आप भी इस दिन को और अधिक शुभ या सकारात्मक बनाना चाहते हैं या अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए संदेश ढूंढ रहे हैं तो यहां देखिए दिवाली के बेहतरीन मैसेज, स्टेटस, कोट्स और शुभकामनाएं संदेश.

दिवाली की शुभकामनाएं (Diwali 2025 Shubhkamnaye in Hindi)

सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं
दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं
खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Hindi: सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें दिवाली की खूबसूरत शुभकामना संदेश

सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,
बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,
ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।
दीपावली की शुभकामनाएं

नव दीप जले,
नव फूल खिलें,
नित नई बहार मिले,
दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले
Happy Diwali 2025


Diwali 2025 Wishes in Hindi: सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें दिवाली की खूबसूरत शुभकामना संदेश

दिवाली आई, संग खुशियां लाई
मैसेज का हमारे अब कर दो रिप्लाई
क्योंकि इसी में है आपकी भलाई
देखो आपके चेहरे पर अब है मुस्कान आई
हैप्पी दिवाली 2025

दिवाली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़िया सबको भाए
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Hindi: सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें दिवाली की खूबसूरत शुभकामना संदेश

मां लक्ष्मी का साथ हो,
सरस्वती का हाथ हो,
घर में गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 19 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Happy Diwali Wishes Diwali 2025 Deepotsav 2025 Happy Diwali 2025
Embed widget