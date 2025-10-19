Happy Diwali 2025 Wishes: हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जोकि 20 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 03:44 से लग जाएगी और 21 अक्टूबर शाम 05:55 पर समाप्त होगी. प्रदोष काल में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजन भी इसी तिथि पर की जाएगी.

शास्त्र पुराणों की माने तो दिवाली मनाने की परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है. जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने पूरे शहर में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था. इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि, कार्तिक अमावस्या पर ही समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में मां लक्ष्मी अवतरित हुई थीं. इसलिए भी इस तिथि पर दिवाली मनाने और लक्ष्मी पूजन करने का महत्व है.

दिवाली के इस पावन दिन पर लोग एक-दूसरे को दिवाली की बधाई भी देते हैं. आप भी इस दिन को और अधिक शुभ या सकारात्मक बनाना चाहते हैं या अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए संदेश ढूंढ रहे हैं तो यहां देखिए दिवाली के बेहतरीन मैसेज, स्टेटस, कोट्स और शुभकामनाएं संदेश.

दिवाली की शुभकामनाएं (Diwali 2025 Shubhkamnaye in Hindi)

सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं

खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं

दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.





सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,

बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,

ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।

दीपावली की शुभकामनाएं

नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले

Happy Diwali 2025





दिवाली आई, संग खुशियां लाई

मैसेज का हमारे अब कर दो रिप्लाई

क्योंकि इसी में है आपकी भलाई

देखो आपके चेहरे पर अब है मुस्कान आई

हैप्पी दिवाली 2025

दिवाली आए तो दीप जलाएं,

धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,

जली फुलझड़िया सबको भाए

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.





मां लक्ष्मी का साथ हो,

सरस्वती का हाथ हो,

घर में गणेश का निवास हो,

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

