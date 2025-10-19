हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी लक्ष्मी पूजन से एक दिन पहले मनाई जाती है, जो आज 19 अक्टूबर को है. छोटी दिवाली पर आप इन संदेशों के जरिए प्रियजनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

Happy Choti Diwali 2025 Wishes: कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है. इसे रूप चौदस और नरक चतुर्दशी जैसे नामों से भी माना जाता है. छोटी दिवाली पांच दिवसीय दीपोत्सव का दूसरा दिन होता है, जोकि धार्मिक दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है.

दीपोत्सव का हर दिन अधंकार को दूर हटाकर प्रेम औप प्रकाश फैलाने का संदेश देता है. छोटी दिवाली के इस पावन अवसर पर आप भी अपने दिलों के अंधकार, बुराई, लोभ और अंहकार जैसी बुराईयों को दूर हटाकर प्रेम का दीप जला सकते हैं.

आज छोटी दिवाली इस पावन अवसर पर लोग घर की साप-सफाई कर दीप जलाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं. आज के दिन आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रियजनों को इस दिन की बधाई दे सकते हैं. बधाई देने के लिए यहां देखिए छोटी दिवाली से जुड़े खूबसूरत संदेश, स्टेटस, शायरी और कोट्स. Choti Diwali Best Wishes Messages Images Status-

रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
छोटी दिवाली 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

सोने और चांदी की बरसात निराली हो,
घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,
सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,
ऐसी आपकी छोटी दिवाली हो..

Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

खुशियों का पर्व है दिवाली,
मस्ती की फुहार है दिवाली,
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,
अपनों का प्यार है दिवाली.
छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

हर दुआ हो कुबूल,
न जाए कोई खाली,
लक्ष्मी मां की कृपा रहे,
हो शुभ सबकी दीवाली.
हैप्पी छोटी दीवाली


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

आपकी खुशियों में लगे चार चांद
मां लक्ष्मी का मिले साथ
आपके जीवन में ना हो कभी किसी चीज की कमी
खुशियों का जीवनभर बना रहे साथ.
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

पूजा से भरी है थाली
छाई है चारों ओर खुशहाली
आओ मिलकर मनाएं ये त्योहार
आज है छोटी दिवाली का त्योहार.


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी
Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी
Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी
Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

नरक चतुर्दशी का आया त्योहार
जीवन में लाया खुशियां अपार
खुशियों से रोशन हो हर घऱ
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं मेरे यार


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

भगवान कृष्ण हैं पालनहार
नरकासुर का किया उद्धार
नरक चतुर्दशी का आया प्यार त्योहार
बचाता है नरक से हर बार
हैप्पी नरक चतुर्दशी 2025


Happy Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर प्रियजनों को भेजें ये संदेश, मनाएं रूप चौदस और नरक चतुर्दशी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Roop Chaudas Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi 2025 Deepotsav 2025 Happy Diwali 2025 Happy Choti Diwali 2025 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के बाद कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें लिस्ट
ब्यूटी
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
जनरल नॉलेज
Social Media Earning: इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कैसे होती है कमाई, जानें आप कैसे बन सकते हैं लखपति?
इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कैसे होती है कमाई, जानें आप कैसे बन सकते हैं लखपति?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget