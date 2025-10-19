Happy Choti Diwali 2025 Wishes: कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है. इसे रूप चौदस और नरक चतुर्दशी जैसे नामों से भी माना जाता है. छोटी दिवाली पांच दिवसीय दीपोत्सव का दूसरा दिन होता है, जोकि धार्मिक दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है.

दीपोत्सव का हर दिन अधंकार को दूर हटाकर प्रेम औप प्रकाश फैलाने का संदेश देता है. छोटी दिवाली के इस पावन अवसर पर आप भी अपने दिलों के अंधकार, बुराई, लोभ और अंहकार जैसी बुराईयों को दूर हटाकर प्रेम का दीप जला सकते हैं.

आज छोटी दिवाली इस पावन अवसर पर लोग घर की साप-सफाई कर दीप जलाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं. आज के दिन आप अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रियजनों को इस दिन की बधाई दे सकते हैं. बधाई देने के लिए यहां देखिए छोटी दिवाली से जुड़े खूबसूरत संदेश, स्टेटस, शायरी और कोट्स. Choti Diwali Best Wishes Messages Images Status-

रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए

लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए

हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो

आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं

सोने और चांदी की बरसात निराली हो,

घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,

सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,

खुशियों का पर्व है दिवाली,

मस्ती की फुहार है दिवाली,

लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,

अपनों का प्यार है दिवाली.

हर दुआ हो कुबूल,

न जाए कोई खाली,

लक्ष्मी मां की कृपा रहे,

हो शुभ सबकी दीवाली.

आपकी खुशियों में लगे चार चांद

मां लक्ष्मी का मिले साथ

आपके जीवन में ना हो कभी किसी चीज की कमी

खुशियों का जीवनभर बना रहे साथ.

पूजा से भरी है थाली

छाई है चारों ओर खुशहाली

आओ मिलकर मनाएं ये त्योहार

नरक चतुर्दशी का आया त्योहार

जीवन में लाया खुशियां अपार

खुशियों से रोशन हो हर घऱ

भगवान कृष्ण हैं पालनहार

नरकासुर का किया उद्धार

नरक चतुर्दशी का आया प्यार त्योहार

बचाता है नरक से हर बार

