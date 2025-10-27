Chhath Puja Wishes in Hindi: देशभर में धूमधाम और श्रद्धा आस्था के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है. विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसकी अलग की उत्साह और रौनक देखने को मिलती है. छठ पर्व के खरना के बाद अब सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा. संध्या अर्घ्य और ऊषा अर्घ्य के बाद छठ पर्व का समापन हो जाएगा.

बता दें कि, 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई थी. 26 अक्टूबर को खरना के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लिया और इसके बाद अब 27 और 28 अक्टूबर को सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा.

छठ पर्व पर कठोर व्रत रखकर लोग संतान रक्षा, पारिवारिक कल्याण, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. छठ पर्व के इस पावन अवसर पर लोग एक दूसरे को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी अपने प्रियजनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं या वाट्सअप पर छठ का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Chhath Wishes Messages Quotes Shayari WhatsApp Status in Hindi

छठ पूजा 2025 की शुभकामनाएं (Chhath Puja 2025 Shubhkamnaye)

छठ पूजा आए बनके उजाले

खुल जाए आप की किस्मत का ताला

हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला

यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला

Happy Chhath Puja 2025





छठ का पर्व सबके लिए रहे खास

आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,

हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,

परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,

और छठी मइया का आशीर्वाद।।

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं





छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,

ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार.

उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,

मुबारक हो आपको छठ का पावन त्योहार





ठेकुआ लाओ, लड्डू चढ़ाओ

छठी मैया के गुण गाओ

जय छठी मैया

छठ पर्व की शुभकामनाएं





गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू,

खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,

छठी मैया करे आपकी हर मुराद पूरी.

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं





हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली

छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली

आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार

मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार.

रथ पर होके सवार

सूर्य देव आएं आपके द्वार

सुख समप्ति मिले आपको अपार

छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार

Happy Chhath Puja 2025