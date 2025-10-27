हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

Chhath Puja Wishes in Hindi: सूर्य उपासना और छठ मईया को समर्पित छठ पर्व शुभकामनाओं को आदान-प्रदान से और भी खास हो जाएगा. छठ पूजा की बधाई देने के लिए यहां देखिए मैसेज, कोट्स, फोटोज, स्टेटस और सदेश

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Oct 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja Wishes in Hindi: देशभर में धूमधाम और श्रद्धा आस्था के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है. विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसकी अलग की उत्साह और रौनक देखने को मिलती है. छठ पर्व के खरना के बाद अब सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा. संध्या अर्घ्य और ऊषा अर्घ्य के बाद छठ पर्व का समापन हो जाएगा.

बता दें कि, 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई थी. 26 अक्टूबर को खरना के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लिया और इसके बाद अब 27 और 28 अक्टूबर को सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा.

छठ पर्व पर कठोर व्रत रखकर लोग संतान रक्षा, पारिवारिक कल्याण, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. छठ पर्व के इस पावन अवसर पर लोग एक दूसरे को इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी अपने प्रियजनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं या वाट्सअप पर छठ का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहां देखिए बेहतरीन शुभकामनाएं संदेश- Chhath Wishes Messages Quotes Shayari WhatsApp Status in Hindi

छठ पूजा 2025 की शुभकामनाएं (Chhath Puja 2025 Shubhkamnaye)

छठ पूजा आए बनके उजाले
खुल जाए आप की किस्मत का ताला
हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला
यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला
Happy Chhath Puja 2025


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

छठ का पर्व सबके लिए रहे खास
आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,
हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,
परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे सूर्य देव,
और छठी मइया का आशीर्वाद।।
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार.
उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,
मुबारक हो आपको छठ का पावन त्योहार


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

ठेकुआ लाओ, लड्डू चढ़ाओ
छठी मैया के गुण गाओ
जय छठी मैया
छठ पर्व की शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू,
खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,
छठी मैया करे आपकी हर मुराद पूरी.
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Puja Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देवता के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामनाएं संदेश

हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली
छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार
मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार. 

रथ पर होके सवार
सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख समप्ति मिले आपको अपार
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार
Happy Chhath Puja 2025

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 27 Oct 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Happy Chhath Puja Chhath Puja 2025 Chhath Puja Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे रोहित शर्मा, फैंस ने पूछा- 2027 वर्ल्ड कप खेलोगे? हिटमैन का जवाब जानकर चौंक जाएंगे
ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे रोहित शर्मा, फैंस ने पूछा- 2027 वर्ल्ड कप खेलोगे? हिटमैन का जवाब जानकर चौंक जाएंगे
रिलेशनशिप
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget