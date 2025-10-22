Happy Bhai Dooj Wishes 2025: मेरे प्यारे भईया..भाई दूज पर भाई-बहन को भेजें ये खास मैसेज

Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई-बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत, पवित्र, मजबूत और अनोखा रिश्ता होता है. इसी खट्टे-मीठे रिश्ते के सेलिब्रेशन का दिन है भाई दूज, जोकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इसे भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. इस साल भाई दूज गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को है.

भाई दूज के पावन दिन पर बहनें अपने भाई को तिलक कर रक्षा का वचन मांगती हैं. इस खूबसूरत रिश्ते के पर्व का दिन मनाने के लिए आप अपने भाई-बहन को इन शुभकामनाएं संदेश दे सकते हैं. आप फेसबुक, वॉट्सअप, स्टेटस आदि के जरिए इन खूबसूरत मैसेज को भेजकर इन पर्व की रौनक और अधिक बढ़ा सकते हैं.

आरती की थाली मैं सजाऊं,

कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं,

तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं,

संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं.

हैप्पी भाई दूज 2025





चंदन का टीका, नारियल का उपहार,

भाई की उम्मीद, बहन का प्यार,

खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार.

भाई दूज 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं.





बहन चाहे भाई का प्यार

नहीं चाहे महंगे उपहार

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक

मिले मेरे भाई को खुशिया अपार !

भाई दूज की बधाई !





दीप है जगमगाते, झूम रहा संसार

सूरज की किरणें, खुशियों की फुहार

शुभ हो भाई दूज का त्यौहार।

भाई दूज की शुभकामनाएं !





सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

बधाई हो आपको, भैया दूज का त्यौहार!





फूल बरसाओ, चंदन का टीका लगाओ

आज मेरा भाई मेरे घर आया है

लेकर तोहफे में बचपन की यादें

भाई-बहन का रिश्ता निभाया है.

हैप्पी भाई दूज 2025





तेरी हर मुस्कान हमारे परिवार की रौनक है,

तेरी खुशियों से ही मेरा सारा संसार सजा है,

भाई दूज की हार्दिक बधाई.

भैया के होने से हर दिन मुस्कान होती है,

उनकी खुशियों का होता सारा जहान हमारे पास होती है

मेरे प्यारे भाई को भाई दूज की शुभकामनाएं!