Happy Bengali New Year 2026 Live: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल

Happy Bengali New Year 2026 Live: पोईला बैसाख पर हाल खाता रस्म भी निभाई जाती है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग अपने पुराने खाते को बंद कर नया खाता तैयार करते हैं. इसे ही हाल खाता कहा जाता है.

डिजिटल दौर जहां ऑनलाइट पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, इसके बाद भी पोईला बैसाख पर यह परंपरा पूर्ण श्रद्धा से निभाई जाती है. इसके साथ ही पोईला बोइशाख के दिन को मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन लोग गृह प्रवेश, खरीदारी, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदने आदि जैसे काम भी करते हैं.