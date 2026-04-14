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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Bengali New Year 2026 Live: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल

Happy Bengali New Year 2026 Live: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल

Happy Bengali New Year 2026 Live: पोईला बैसाख पर लोग एक-दूसरे को ‘शुभो नबो बोर्शो’ (नववर्ष की शुभकामना) कहकर बधाई देते हैं. सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Apr 2026 05:49 PM (IST)

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Key Events
Happy Bengali New Year 2026 Live Updates Happy Poila Baisakh wishes foods status images 14 April 2026 Happy Bengali New Year 2026 Live: शुभो नबो बरसो!
Happy Bengali New Year 2026 Live: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल
Source : abplive

Background

Happy Bengali New Year 2026 Live: पोईला बैसाख पर हाल खाता रस्म भी निभाई जाती है. इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग अपने पुराने खाते को बंद कर नया खाता तैयार करते हैं. इसे ही हाल खाता कहा जाता है.

डिजिटल दौर जहां ऑनलाइट पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, इसके बाद भी पोईला बैसाख पर यह परंपरा पूर्ण श्रद्धा से निभाई जाती है. इसके साथ ही पोईला बोइशाख के दिन को मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन लोग गृह प्रवेश, खरीदारी, नया व्यापार शुरू करना, घर खरीदने आदि जैसे काम भी करते हैं.

17:49 PM (IST)  •  14 Apr 2026

Happy Bengali New Year 2026 Live: शुभो नबो बरसो!

Happy Bengali New Year 2026 Wishes Message: पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष15 अप्रैल को है. इस दिन बंगाली समुदाय के लोग दोस्त, परिवार और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर बंगाली नववर्ष की बधाई देते हैं. Read More

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