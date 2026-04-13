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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

Happy Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी का त्योहार खासकर सिख समुदाय के लोग बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं. इस दिन फसल कटाई की खुशी मनाई जाती है. साथ ही अपनों को बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी जाती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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Happy Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी 14 अप्रैल 2026 को है. उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशहाली, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहराती हैं और किसान अपनी मेहनत का फल पाकर खुशियां मनाते हैं. इसलिए बैसाखी को फसल कटाई का त्योहार भी कहा जाता है.

इस दिन लोग गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, कीर्तन सुनते हैं और लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है, जहां लोकनृत्य जैसे भांगड़ा और गिद्धा त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं. इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं. आप भी इस दिन संदेश, कोट्स या शुभकामना संदेशों के जरिए अपनों को बैसाखी की बधाई देकर उनके जीवन में खुशियों की कामना कर सकते हैं.

नच ले गाले सबके साथ,
आई है बैसाखी लेकर खुशियों की सौगात,
मस्ती में झूम और खीर पूड़े खा,
सिर पर सदा बना रहे वाहे गुरु का हाथ
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

धूप में जलता है फिर भी मुस्कुराता है. 
वो कोई और नहीं, अन्नदाता कहलाता है, 
सलाम है उस किसान को, जो हर पेट भर पाता है.
फसलों के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

चारों तरफ नई फसल की बहार है,
देखो आया बैसाखी का त्योहार है,
भंगड़ा, गिद्दा पाओ,
खुश होकर इस दिन का जश्न मनाओ
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

बैसाखी आई, अपने साथ खुशियां लाई, 
आओ सब मिलकर भंगड़ा पाए, 
बैसाखी का त्यौहार मनाएं!
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

आपकी मेहनत और समर्पण के कारण 
आपकी जिंदगी में सफलता का सूरज 
हमेशा चमकता रहे. 
बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं!
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

वाहे गुरु का आशीष बना रहे सदा
बस यही कामना है हमारी
हर घर में बनी रहे खुशहाली
बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

किसान की मेहनत से ही धरती सोने सी होती है
 हर फसल नए उम्मीद की तरह उगती है. 
फसलें उगती हैं, पर ये मेहनत ही है 
जो जीवन को सजाती है. 
बैसाखी की शुभकामनाएं
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

खेतों में हरियाली हो, और जीवन में खुशियां. 
बैसाखी के इस अवसर पर, आपके जीवन में
सुख और समृद्धि आए. बैसाखी की शुभकामनाएं!
Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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