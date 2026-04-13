Happy Baisakhi 2026 Wishes: भंगड़ा, गिद्दा पाओ...बैसाखी की शुभकामनाएं
Happy Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी का त्योहार खासकर सिख समुदाय के लोग बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं. इस दिन फसल कटाई की खुशी मनाई जाती है. साथ ही अपनों को बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी जाती है.
Happy Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी 14 अप्रैल 2026 को है. उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशहाली, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. खेतों में सुनहरी गेहूं की बालियां लहराती हैं और किसान अपनी मेहनत का फल पाकर खुशियां मनाते हैं. इसलिए बैसाखी को फसल कटाई का त्योहार भी कहा जाता है.
इस दिन लोग गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, कीर्तन सुनते हैं और लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है, जहां लोकनृत्य जैसे भांगड़ा और गिद्धा त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं. इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजते हैं. आप भी इस दिन संदेश, कोट्स या शुभकामना संदेशों के जरिए अपनों को बैसाखी की बधाई देकर उनके जीवन में खुशियों की कामना कर सकते हैं.
नच ले गाले सबके साथ,
आई है बैसाखी लेकर खुशियों की सौगात,
मस्ती में झूम और खीर पूड़े खा,
सिर पर सदा बना रहे वाहे गुरु का हाथ
धूप में जलता है फिर भी मुस्कुराता है.
वो कोई और नहीं, अन्नदाता कहलाता है,
सलाम है उस किसान को, जो हर पेट भर पाता है.
फसलों के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!
चारों तरफ नई फसल की बहार है,
देखो आया बैसाखी का त्योहार है,
भंगड़ा, गिद्दा पाओ,
खुश होकर इस दिन का जश्न मनाओ
बैसाखी आई, अपने साथ खुशियां लाई,
आओ सब मिलकर भंगड़ा पाए,
बैसाखी का त्यौहार मनाएं!
आपकी मेहनत और समर्पण के कारण
आपकी जिंदगी में सफलता का सूरज
हमेशा चमकता रहे.
बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं!
वाहे गुरु का आशीष बना रहे सदा
बस यही कामना है हमारी
हर घर में बनी रहे खुशहाली
बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
किसान की मेहनत से ही धरती सोने सी होती है
हर फसल नए उम्मीद की तरह उगती है.
फसलें उगती हैं, पर ये मेहनत ही है
जो जीवन को सजाती है.
बैसाखी की शुभकामनाएं
खेतों में हरियाली हो, और जीवन में खुशियां.
बैसाखी के इस अवसर पर, आपके जीवन में
सुख और समृद्धि आए. बैसाखी की शुभकामनाएं!
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