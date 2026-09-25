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अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं, अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी विष्णु जी की पूजा का दिन और गणेश विसर्जन है. ऐसे शुभ अवसर पर अपनों को कुछ खास संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 08:27 AM (IST)
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Happy Anant Chaturdashi 2026 Wishes: अनंत चतुर्दशी सिर्फ गणेश उत्सव के समापन का दिन नहीं, बल्कि अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की आराधना और अनंत सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ा पावन पर्व भी है. इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन करते हैं और कलाई पर अनंत सूत्र बांधकर जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं.

ऐसे पावन अवसर पर जब घर-परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को शुभकामनाएं भेजी जाती हैं, तो केवल औपचारिक संदेश की जगह भक्ति, आस्था से जुड़े ये भक्तिमय मैसेज है. देखें अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की खास शुभकामनाएं.

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अनंत सुखों से भर जाए आपका संसार,

श्रीहरि की कृपा से मिले खुशियां अपार.

जीवन में बनी रहे सुख-समृद्धि की बहार,

अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं.

अनंत भगवान का आशीर्वाद मिले हर बार,

दूर हों जीवन के सभी दुख और विकार.

सुख-शांति से भरा रहे आपका परिवार,

अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं.

अनंत सूत्र की डोर बांधे विश्वास और प्यार,

भगवान विष्णु करें जीवन में खुशियों की बौछार.

हर कदम पर मिले सफलता और परिवार का साथ,

अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई.

भक्ति का दीप जले, मन में रहे विश्वास,

अनंत भगवान करें हर मनोकामना पूरी खास.

घर-आंगन में बरसे सुख-समृद्धि की फुहार,

अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं अपार.

हर दिन हो मंगल, हर पल हो खास,

जीवन में बना रहे अपनों का विश्वास.

अनंत देव की कृपा से मिले खुशियों का संसार,

आपको और आपके परिवार को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं.

अनंत की महिमा से जीवन हो उजियार,

हर चिंता दूर हो, मिले सुख अपार.

श्रीहरि विष्णु रखें अपना हाथ सिर पर हर बार,

अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं.

बप्पा आए थे खुशियां लेकर,

अब जा रहे हैं आशीष देकर.

अगले बरस फिर जल्दी आना,

हर घर में सुख-समृद्धि बरसाना.

गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ.

आंखों में विदाई की नमी, दिल में बप्पा का प्यार,

गणपति जी से सज गया था पूरा परिवार.

विसर्जन के साथ यही है मन की पुकार,

अगले बरस फिर आना गणपति महाराज.

गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं.

अनंत चतुर्दशी का पावन त्योहार,

लाए जीवन में खुशियां हजार.

धन-धान्य से भरा रहे घर-परिवार,

आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं.

अनंत देव की भक्ति से महके जीवन का हर पल,

सुख-शांति और समृद्धि से भर जाए घर का आंगन.

हर मनोकामना हो पूरी, हर सपना हो साकार,

अनंत चतुर्दशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Happy Anant Chaturdashi 2026 Anant Chaturdashi 2026 Wishes
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