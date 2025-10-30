Happy Amla Navami 2025 Wishes: कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है. इसे अक्षय नवमी (akshay navami) भी कहा जाता है. इस तिथि पर भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का महत्व है. साथ ही लोग अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी करते हैं.

इस साल आंवला नवमी का पर्व 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, आंवले का सेवन, दान आदि जैसे कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं. इस पावन दिन में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें. ऐसी मान्यता है कि, आंवले के वृक्ष में श्रीहरि वास करते हैं.

साथ ही आंवला नवमी के शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए यहां आप शुभकामनाएं संदेश देख सकते हैं. इन संदेशों को वाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस आदि के माध्यम से आप आंवला नवमी की बधाई सभी को दे सकते हैं.

अक्षय नवमी आई है लेकर प्रकाश,

हर मन में जले अब भक्ति का दीपक खास।

तुलसी माता का आशीष पाए हर जन,

जीवन में बरसे शुभता हर क्षण।

अक्षय नवमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

आंवला से मिलती है लंबी आयु,

जीवन में आती है सुख और समृद्धि,

आरोग्य और स्वस्थ जीवन के लिए,

श्रद्धापूर्वक करें आंवला नवमी का व्रत

आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

हर घर में आंवले का पौधा सजे,

हर दिल में श्रीहरि का नाम बसे।

अक्षय नवमी का पर्व बतलाए,

भक्ति से ही जीवन सच्चा बन जाए।

अक्षय नवमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं



आंवले के वृक्ष की परिक्रमा से,

मिलती है शांति और सुख-समृद्धि,

इसमें होता है शिव-विष्णु का वास,

और भक्तों को मिलता है आशीर्वाद.

अक्षय नवमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

आंवले के वृक्ष में होता शिव और श्रीहरि का वास

वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से सभी रोगों का होता नाश

शुभ अक्षय नवमी 2025

आंवला नवमी के व्रत से मिटेंगे सारे पाप,

दान-पुण्य करने से खुलेंगे स्वर्ग के द्वार,

विधि-विधान से व्रत करने पर,

भगवान करेंगे भक्तों का बेड़ा पार.

आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.