Happy Amla Navami 2025: आंवला नवमी 31 अक्टूबर को, ये मैसेज भेज विष्णु भक्तों को दें अक्षय नवमी की बधाई

Happy Amla Navami 2025: आंवला नवमी 31 अक्टूबर को, ये मैसेज भेज विष्णु भक्तों को दें अक्षय नवमी की बधाई

Happy Amla Navami 2025 Wishes: शुक्रवार 31 अक्टूबर को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा. यह पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा, धर्म व आयुर्वेद के दिव्य संगम का प्रतीक है. यहां देखें आंवला नवमी की शुभकामनाएं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Amla Navami 2025 Wishes: कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है. इसे अक्षय नवमी (akshay navami) भी कहा जाता है. इस तिथि पर भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का महत्व है. साथ ही लोग अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी करते हैं.

इस साल आंवला नवमी का पर्व 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, आंवले का सेवन, दान आदि जैसे कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं. इस पावन दिन में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें. ऐसी मान्यता है कि, आंवले के वृक्ष में श्रीहरि वास करते हैं.

साथ ही आंवला नवमी के शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए यहां आप शुभकामनाएं संदेश देख सकते हैं. इन संदेशों को वाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस आदि के माध्यम से आप आंवला नवमी की बधाई सभी को दे सकते हैं.

अक्षय नवमी आई है लेकर प्रकाश,
हर मन में जले अब भक्ति का दीपक खास।
तुलसी माता का आशीष पाए हर जन,
जीवन में बरसे शुभता हर क्षण।
अक्षय नवमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

आंवला से मिलती है लंबी आयु,
जीवन में आती है सुख और समृद्धि,
आरोग्य और स्वस्थ जीवन के लिए,
श्रद्धापूर्वक करें आंवला नवमी का व्रत
आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

हर घर में आंवले का पौधा सजे,
हर दिल में श्रीहरि का नाम बसे।
अक्षय नवमी का पर्व बतलाए,
भक्ति से ही जीवन सच्चा बन जाए।
अक्षय नवमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं


आंवले के वृक्ष की परिक्रमा से,
मिलती है शांति और सुख-समृद्धि,
इसमें होता है शिव-विष्णु का वास,
और भक्तों को मिलता है आशीर्वाद.
अक्षय नवमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं!

आंवले के वृक्ष में होता शिव और श्रीहरि का वास
वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से सभी रोगों का होता नाश
शुभ अक्षय नवमी 2025

आंवला नवमी के व्रत से मिटेंगे सारे पाप,
दान-पुण्य करने से खुलेंगे स्वर्ग के द्वार,
विधि-विधान से व्रत करने पर,
भगवान करेंगे भक्तों का बेड़ा पार.
आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 30 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Amla Navami 2025 Akshay Navami 2025 Happy Amla Navami 2025
