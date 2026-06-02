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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHanuman Ji Son: बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म? जानें पत्नी और पुत्र का नाम

Hanuman Ji Son: बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म? जानें पत्नी और पुत्र का नाम

Hanuman ji story: क्या आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली की पत्नी और पुत्र का नाम? बड़ा मंगल पर पढ़ें लंका दहन और पाताल लोक से जुड़ी यह दिव्य कथा, साथ ही जानें मंगलवार के अचूक उपाय और मंत्र.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 02 Jun 2026 07:46 AM (IST)
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Hanuman ji story: सनातन धर्म में वीर हनुमान जी को परम बाल ब्रह्मचारी और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले बजरंगबली का एक पुत्र भी था और शास्त्रों में उनकी एक शादी का भी उल्लेख मिलता है?

बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के विशेष अवसर पर हनुमान जी की पूजा का खास महत्व होता है. ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी के जीवन से जुड़े एक ऐसे ही अनोखे और दिव्य रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र और उनकी पत्नी से जुड़ी पौराणिक कथा, साथ ही इस दिन किए जाने वाले विशेष मंत्र और उपाय.

Hanuman Ji Son: ब्रह्मचारी और पुत्र? कैसे हुआ यह चमत्कार? हनुमान जी ने जीवनभर ब्रह्मचर्य का पालन किया. ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना विवाह और गृहस्थ जीवन के उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे रामायण काल की एक बेहद रोचक और दिव्य कथा है, जो लंका दहन से जुड़ी हुई है.

जब जल उठी सोने की लंका

पौराणिक कथा के अनुसार, जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज में प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरी लंका को अपनी पूंछ से जला दिया, तो लंका धू-धू कर जल उठी. इस तीव्र अग्नि के कारण हनुमान जी को भयानक गर्मी लगी और वे पसीने से पूरी तरह तरबतर हो गए.

समुद्र में गिरी पसीने की एक बूंद

अग्नि को शांत करने और खुद को ठंडा करने के लिए हनुमान जी समुद्र के ऊपर पहुंचे. तभी उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी और दिव्य बूंद टपक कर सीधे समुद्र के पानी में गिरी. उसी समय वहां मौजूद एक विशाल मछली ने उस बूंद को अपने मुंह में ले लिया.

मछली बनी मां, गर्भ में पलने लगा जीव

उस पसीने की बूंद को निगलते ही वह मछली गर्भवती हो गई. दरअसल, वह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक अप्सरा थी जिसे एक श्राप के कारण मछली बनना पड़ा था. इस तरह हनुमान जी के तेज और पसीने की बूंद से उस मछली के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ.

क्या था हनुमान जी के पुत्र का नाम?

जब पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने उस विशाल मछली को पकड़ा और उसका पेट चीरा, तो उसके भीतर से एक वानर जैसी पूंछ वाला बेहद शक्तिशाली बालक निकला.

  • पुत्र का नाम: इस अद्भुत बालक का नाम मकरध्वज रखा गया.
  • मकरध्वज की विशेषता: मकरध्वज के पास हनुमान जी जैसी ही शक्ति और वानर रूप था, जिसके कारण वे हनुमान जी के पुत्र कहलाए.

पाताल लोक में पिता-पुत्र का महासंग्राम

रामायण के युद्ध के दौरान जब अहिरावण ने छल से प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब हनुमान जी उन्हें मुक्त कराने पाताल पहुंचे. वहां द्वारपाल के रूप में खड़े मकरध्वज ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. उस समय पिता और पुत्र के बीच अपनी-अपनी स्वामिभक्ति और कर्तव्य को लेकर भीषण युद्ध हुआ था.

क्या बजरंगबली ने किया था विवाह? जानें पत्नी का नाम

शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जी का एक विवाह भी हुआ था. सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु माना जाता है. हनुमान जी को सूर्य देव से नौ दिव्य विद्याएं सीखनी थीं, जिनमें से 5 विद्याएं तो उन्होंने सीख लीं, लेकिन बाकी की 4 विद्याएं केवल एक विवाहित पुरुष ही सीख सकता था.

         सूर्यपुत्री सुवर्चला से विवाह: सृष्टि के नियम और विद्या की पूर्णता के लिए हनुमान जी को सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह करना पड़ा.

विवाह के बाद भी क्यों कहलाए परम ब्रह्मचारी?

विवाह के तुरंत बाद ही सुवर्चला वापस अपनी तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने अपनी बची हुई विद्याएं ग्रहण कीं. हनुमान जी ने कभी भी गृहस्थ जीवन नहीं जिया और न ही शारीरिक संबंध बनाए. वे सदैव तपस्वी और मर्यादा के मार्ग पर रहे, इसीलिए विवाह के बाद भी उन्हें हमेशा परम बाल ब्रह्मचारी ही पूजा जाता है.

बड़ा मंगल पर संकटों से मुक्ति के अचूक उपाय

अगर आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो मंगलवार या बुढ़वा मंगल के दिन ये विशेष उपाय जरूर करें:

चमेली के तेल का चोला: मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं. इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं.

पीपल के पत्ते का उपाय: 11 पीपल के पत्ते लें, उन पर साफ सिंदूर या चंदन से 'श्री राम' लिखें और इसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं. इससे आर्थिक तंगी दूर होती है.

बूंदी का प्रसाद: इस दिन हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और इसे गरीबों में बांटें. इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है.

इन मंत्रों के जाप से दूर होगा हर संकट

मंगलवार की पूजा के दौरान हनुमान जी के इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से करें:

  • सर्व संकट मुक्ति मंत्र: ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा.
  • मारुति नंदन मंत्र: अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्. सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥
  • छोटा और प्रभावशाली मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः.

हनुमान जी और उनके प्रतापी पुत्र मकरध्वज की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादा का क्या महत्व है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 02 Jun 2026 07:46 AM (IST)
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