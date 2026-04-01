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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मविवाह के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का प्रतीक क्यों माना जाता है? जानिए इसके पीछे का सच?

विवाह के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का प्रतीक क्यों माना जाता है? जानिए इसके पीछे का सच?

Hanuman Secret Marriage: सादियों से हनुमान जी की पूजा बाल ब्रह्मचारी के रूप में की जाती है. बहुत कम लोगों को ही उनकी विवाह के पीछे का रहस्य ज्ञात है. जानते हैं हनुमान जी की भूली बिसरी हुई कहानियां?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Apr 2026 11:36 AM (IST)
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Hanuman Secret Marriage: सादियों से हम बिना किसी संदेह के यह मानते हुए आए हैं कि, हनुमान जी परम ब्रह्मचारी थे, जिन्हें अनुशासन और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. लेकिन क्या हो अगर ये विश्वास केवल अधूरा सत्य हो? क्या होगा अगर कोई भूली बिसरी हुई कहानियां जो अब तक आपके ज्ञान के साए में न आई हो? 

तेलंगाना के एक शांत इलाके में, हनुमान जी का एक मंदिर जो इस रहस्य को बिना किसी बहस, बिना किसी दिखावे के केवल अटूट आस्था और अनकही कथा के साथ सहेजे हुए है. यह कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि, बस विद्यमान है. और एक बार जब आप यह कहानी सुनते हैं, तो कुछ बदल जाता है. 

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हनुमान जी से जुड़ा वह विश्वास जिसपर किसी ने सवाल नहीं उठाया?

ज्यादातर भक्तों के लिए हनुमान जी परम अनुशासन और भक्ति के प्रतीक हैं. बचपन से ही हम उनकी अपार शक्तियों, अतुलनीय भक्ति और इच्छाओं पर नियंत्रण की कहानियां सुनते आ रहे हैं. यह विश्वास इतना प्रबल है कि हम इस पर कभी दोबारा विचार नहीं करते हैं. लेकिन भारत भर की परंपराओं में आमतौर पर सत्य की कई परतें छिपी होती हैं. 

सूर्य देव के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते हुए हनुमान जी ने नौ दिव्य विद्याओं में पारंगत होने का प्रयास किया. हालांकि एक शर्त थी इनमें से कुछ पवित्र विद्याएं केवल विवाहित शिष्यों को ही दी जा सकती थीं. इससे हनुमान जी दुविधा की स्थिति में आ गए. सांसारिक जीवन में हनुमान जी की कोई रुचि नहीं थी, फिर भी ज्ञान को अधूरा छोड़ना उनके लिए स्वीकार्य नहीं था. उस क्षण उन्होंने जो मार्ग चुना, वह इच्छा से प्रेरित नहीं, बल्कि उद्देश्य से प्रेरित था. और इसी चुनाव ने उनके जीवन में एक सबसे आश्चर्यजनक मोड़ ला दिया.

बिना आसक्ति के शादी

हनुमान जी ने बिना आसक्ति (Attachment) के सूर्य देव की पुत्री सुवरचला से शादी किया. लेकिन यह कोई पारंपरिक विवाह नहीं था जो भावनाओं या आसक्ति से भरा हो. यह केवल प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और कर्तव्यपरायण विवाह था. विवाह के तुरंत बाद माना जाता है कि, सुवरचला देवी गहन ध्यान में लीन हो गईं.

उनका मिलन केवल सहवास नहीं था, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति थी. यह अनूठा संबंध विवाह की हमारी परिभाषा को चुनौती देता है और ज्ञान और वैराग्य के बीच एक दुर्लभ संतुलन को दर्शाता है. 

हनुमान जी को आज भी ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है?

कभी सोचा है कि, आखिर विवाह के बाद भी उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण है. हनुमान जी ने कभी सांसारिक जीवन नहीं जिया और न ही मोह में लिप्त हुए.

उनका ध्यान भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और धर्म की सेवा पर केंद्रित रहा. यह कथा उनके इस स्वरूप का खंडन नहीं करती, बल्कि इसे और ज्यादा मजबूत करती है. यह कथा दर्शाती है कि, सच्चा अनुशासन परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इरादे और आंतरिक नियंत्रण में निहित है. 

तेलंगाना के येलांडू में एक ऐसा अनोखा मंदिर, जहां हनुमान जी की पूजा सुवरचला देवी के साथ की जाती है.श्रद्धालु इस मंदिर में प्यार और शांति से भरे वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद देने की अनूठी मान्यता के साथ आते हैं.

अन्य मंदिरों की तुलना में यह मंदिर अपने अनुष्ठानों और मूर्तियों के माध्यम से एक अलग कहानी बताता है. यह चुपचाप एक ऐसी कथा को संजोए रखता है, जो मुख्यधारा की समझ को चुनौती देती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 01 Apr 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Hanuman TELANGANA
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