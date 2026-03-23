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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDeepdan Vidhi: दीपदान से दूर होंगे ग्रह दोष और बाधाएं, जानें हनुमान जी की विशेष पूजा विधि

Deepdan Vidhi: दीपदान से दूर होंगे ग्रह दोष और बाधाएं, जानें हनुमान जी की विशेष पूजा विधि

Deepdan Vidhi: हनुमान जी को दीपदान करने से ग्रह दोष, बाधाएं और नकारात्मकता दूर होती है. जानें सही विधि, सामग्री और मनोकामना अनुसार उपाय, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता मिलती है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 04:30 AM (IST)
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Deepdan Vidhi: हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि पवनपुत्र हनुमान जी की साधना करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं. खासकर दीपदान का महत्व उनकी आराधना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो साधक प्रतिदिन विधि-विधान से हनुमान जी को दीपदान करता है, उसके लिए तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, जो उसे प्राप्त न हो सके.

हनुमान जी को दीपदान करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. शास्त्रों के अनुसार, दीपक उड़द, गेहूं, मूंग, तिल और चावल (तंडुल) के आटे से बनाया जाना चाहिए. इस प्रकार का दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

मनोकामना के अनुसार करें दीपदान
अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो दीपदान को उसी अनुसार करना चाहिए.

  • कन्या प्राप्ति के लिए: मंगलवार के दिन आंगन को साफ करके लौंग, कपूर और इलायची से युक्त दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इससे शुभत्व की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है.
  • बाती का विशेष ध्यान रखें: हनुमान जी के लिए दीपदान की बाती हमेशा लाल सूत (धागे) की होनी चाहिए.
  • लाल रंग का महत्व: हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल वस्त्र और लाल पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए.

विशेष स्थान पर दीपदान का महत्व
दीपदान का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि उसकी विधि.

  • स्फटिक शिला से युक्त शिवलिंग या शालिग्राम के निकट हनुमान जी के निमित्त दीपदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.
  • विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी के निकट स्थित हनुमान जी की मूर्ति पर दीपदान करना चाहिए.
  • विष और व्याधि से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी के विग्रह के समीप दीप जलाना लाभकारी माना गया है.
  • क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चौराहे पर हनुमान जी के नाम से दीपदान करना चाहिए.
  • विभिन्न प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए राज द्वार (मुख्य प्रवेश द्वार) पर हनुमान जी के निमित्त दीपदान करना शुभ फलदायी होता है.

क्या कहते हैं धार्मिक मान्यताएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी को सच्चे मन से किया गया दीपदान जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. यह न केवल ग्रह दोषों को शांत करता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करता है. नियमित रूप से दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है.

इस प्रकार, यदि आप भी जीवन में आ रही समस्याओं, बाधाओं या ग्रह दोषों से परेशान हैं, तो हनुमान जी को विधिपूर्वक दीपदान कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं. यह सरल उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 23 Mar 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Grah Dosh Hanuman Ji Pooja Deepdaan Vidhi

Frequently Asked Questions

हनुमान जी की पूजा में दीपदान का क्या महत्व है?

हनुमान जी की पूजा में दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे जीवन की बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

हनुमान जी के लिए दीपदान किस सामग्री से करना चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार, दीपक उड़द, गेहूं, मूंग, तिल और चावल के आटे से बनाया जाना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

हनुमान जी के लिए किस रंग की बाती का प्रयोग करना चाहिए?

हनुमान जी के लिए दीपदान की बाती हमेशा लाल सूत (धागे) की होनी चाहिए। लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है।

विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए दीपदान कहाँ करना चाहिए?

विभिन्न प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए राज द्वार (मुख्य प्रवेश द्वार) पर हनुमान जी के निमित्त दीपदान करना शुभ फलदायी होता है।

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