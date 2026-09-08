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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHanuman Ansh: नीम करोली बाबा की पत्नी कौन थीं? संत बनने के बाद पत्नी का कैसे बीता जीवन

Hanuman Ansh: नीम करोली बाबा की पत्नी कौन थीं? संत बनने के बाद पत्नी का कैसे बीता जीवन

Hanuman Ansh: हनुमान अंश फिल्म आने के बाद नीम करोली बाबा के चमत्कारों के अलावा उनके निजी जीवन से जुड़ी खास बातें भी सुर्खियों में हैं, जैसे कौन थी नीम करोली बाबा की पत्नी, कैसे बीता उनका जीवन जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Sep 2026 08:45 AM (IST)
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Hanuman Ansh, Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश खूब सुर्खियां बटोर रही है. बाबा की आध्यात्मिक यात्रा, हनुमान भक्ति और जीवन से जुड़े कई पहलुओं को फिल्म में दिखाया गया है. इसी बीच उनके निजी जीवन से जुड़ी कहानी भी लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म में रामबेटी शर्मा को नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में दिखाया गया है.

वैसे तो भारत के प्रसिद्ध संतों में बाबा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है लेकिन नके पारिवारिक जीवन से जुड़ी जानकारी अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक है। ऐसे में सवाल उठता है कि रामबेटी शर्मा कौन थीं, बाबा के साथ उनका वैवाहिक जीवन कैसा था और आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया?

कौन थीं नीम करोली बाबा की पत्नी?

कई जीवनी और पारिवारिक जानकारी के अनुसार, राम बेटी देवी उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार से थीं. उनका विवाह लक्ष्मण दास शर्मा से हुआ था, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने नीम करोली बाबा के नाम से जाना. बताया जाता है कि उस समय की सामाजिक परंपराओं के अनुसार बाबा का विवाह करीब 11-12 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था.

विवाह के बाद राम बेटी देवी ने अपना जीवन परिवार और गृहस्थी को संभालते हुए बिताया. वह सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं.

बाबा ने वैराग्य लिया तो क्या हुआ?

युवा अवस्था में लक्ष्मण दास (नीम करोली बाबा) का झुकाव साधना और अध्यात्म की ओर लगातार बढ़ता गया. आगे चलकर उन्होंने घर-गृहस्थी से दूरी बनाकर आध्यात्मिक यात्राएं शुरू कर दीं. बाबा के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से उनकी पत्नी ने संभाली. सादा जीवन जीते हुए घर-परिवार का ख्याल और बच्चों की परवरिश की. उनका जीवन किसी बड़े आश्रम या धार्मिक मंच पर नहीं, बल्कि सामान्य गृहस्थ जीवन के बीच बीता.

नीम करोली बाबा के कितने बच्चे थे ?

परिवार की जानकारी के अनुसार नीम करोली बाबा और राम बेटी देवी के दो बच्चे थे बेटा अरविंद शर्मा और बेटी गिरिजा देवी. 

आश्रम नहीं अकरपुर गांव में बीता जीवन

राम बेटी देवी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अकबरपुर गांव में ही बिताया. वह प्रसिद्धि से दूर रहीं और बाबा की लोकप्रियता के बावजूद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं हुईं.

FAQs

1. नीम करोली बाबा की पत्नी कौन थीं?
नीम करोली बाबा की पत्नी का नाम राम बेटी देवी बताया जाता है. उनका जीवन परिवार और गृहस्थी तक ही सीमित रहा.

2. बाबा के वैराग्य लेने के बाद पत्नी का जीवन कैसा रहा?
बाबा के आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के बाद राम बेटी देवी ने घर-परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालीं और सादगी से जीवन बिताया.

3. नीम करोली बाबा के कितने बच्चे थे?
उपलब्ध पारिवारिक विवरणों के अनुसार बाबा और राम बेटी देवी के दो बच्चे थे बेटा अरविंद शर्मा और बेटी गिरिजा देवी.

4. राम बेटी देवी अपना जीवन कहां बिताती थीं?
राम बेटी देवी ने जीवन का अधिकांश समय अकबरपुर गांव में बिताया और बाबा की प्रसिद्धि के बावजूद सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Neem Karoli Baba Hanuman Ansh
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