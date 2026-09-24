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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष पर सिर्फ व्रत रखना ही नहीं काफी, शिव पूजा के बाद तुरंत करें ये 3 काम; बरसेगी महादेव की कृपा

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष पर सिर्फ व्रत रखना ही नहीं काफी, शिव पूजा के बाद तुरंत करें ये 3 काम; बरसेगी महादेव की कृपा

गुरु प्रदोष 2026, शिव पूजा के बाद तुरंत करें ये 3 काम, तभी पूरा होगा व्रत! लगाएं सात्विक भोग, करें पीली चीजों का दान और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप. मिलेगा महादेव और गुरु का आशीर्वाद. पढ़ें पूरी विधि.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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Guru Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है, तो इसे 'गुरु प्रदोष' कहा जाता है. यह पावन संयोग देवों के देव महादेव और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति दोनों का आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना गया है. इस बार यह व्रत 24 सितंबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल में शिव-पार्वती की विधिवत पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ उपवास और पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूजा संपन्न होने के ठीक बाद किए जाने वाले 3 काम व्रत का पूर्ण फल दिलाते हैं.

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1. सात्विक भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण

शिव पूजा संपन्न होते ही महादेव को सात्विक भोग लगाना अनिवार्य माना गया है. भोग में ताजे फल, मखाना, सफेद मिठाई, पंचामृत या घर में शुद्धता से तैयार किया गया सात्विक मिष्ठान शामिल करें. भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में बांटें. शास्त्रों के अनुसार, प्रसाद को श्रद्धापूर्वक बांटने और ग्रहण करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है.

2. जरूरतमंदों को दान (विशेषकर पीली वस्तुएं)

गुरुवार का दिन होने के कारण गुरु प्रदोष पर दान-पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है. पूजा के उपरांत अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अन्न दान करें. गुरु ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने के लिए चने की दाल, हल्दी, बेसन की मिठाई या केले जैसी पीली चीजों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है. ध्यान रखें कि दान निस्वार्थ भाव से किया जाए, दिखावे से बचें.

3. शिव मंत्र का जाप और ध्यान

पूजा के समापन पर तुरंत उठने के बजाय कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें. रुद्राक्ष की माला से या मानसिक रूप से कम से कम 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें. इसके बाद महादेव से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें. यह अभ्यास आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और पूजा की ऊर्जा को आत्मसात करने में मदद करता है.

पूजा के बाद इन गलतियों से बचें

गुरु प्रदोष के दिन संयम और आचरण की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है:

  • पूजा के बाद किसी के प्रति अपशब्द न कहें और घर में कलह या वाद-विवाद से दूर रहें.
  • मन में ईर्ष्या, क्रोध या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने दें.
  • बुजुर्गों का अपमान न करें; उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 24 Sep 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
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