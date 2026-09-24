Guru Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है, तो इसे 'गुरु प्रदोष' कहा जाता है. यह पावन संयोग देवों के देव महादेव और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति दोनों का आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना गया है. इस बार यह व्रत 24 सितंबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल में शिव-पार्वती की विधिवत पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ उपवास और पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूजा संपन्न होने के ठीक बाद किए जाने वाले 3 काम व्रत का पूर्ण फल दिलाते हैं.

1. सात्विक भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण

शिव पूजा संपन्न होते ही महादेव को सात्विक भोग लगाना अनिवार्य माना गया है. भोग में ताजे फल, मखाना, सफेद मिठाई, पंचामृत या घर में शुद्धता से तैयार किया गया सात्विक मिष्ठान शामिल करें. भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में बांटें. शास्त्रों के अनुसार, प्रसाद को श्रद्धापूर्वक बांटने और ग्रहण करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है.

2. जरूरतमंदों को दान (विशेषकर पीली वस्तुएं)

गुरुवार का दिन होने के कारण गुरु प्रदोष पर दान-पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है. पूजा के उपरांत अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अन्न दान करें. गुरु ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने के लिए चने की दाल, हल्दी, बेसन की मिठाई या केले जैसी पीली चीजों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है. ध्यान रखें कि दान निस्वार्थ भाव से किया जाए, दिखावे से बचें.

3. शिव मंत्र का जाप और ध्यान

पूजा के समापन पर तुरंत उठने के बजाय कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें. रुद्राक्ष की माला से या मानसिक रूप से कम से कम 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें. इसके बाद महादेव से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें. यह अभ्यास आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और पूजा की ऊर्जा को आत्मसात करने में मदद करता है.

पूजा के बाद इन गलतियों से बचें

गुरु प्रदोष के दिन संयम और आचरण की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है:

पूजा के बाद किसी के प्रति अपशब्द न कहें और घर में कलह या वाद-विवाद से दूर रहें.

मन में ईर्ष्या, क्रोध या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने दें.

बुजुर्गों का अपमान न करें; उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

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