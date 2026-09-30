अश्विन मासिक शिवरात्रि पर गुरु प्रदोष व्रत का संयोग, अक्टूबर में किस दिन है, न करें ये गलती
Guru Pradosh and Masik Shivratri 2026: 8 अक्टूबर 2026 का दिन शिव पूजा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग बन रहा है. ऐसे में भोलेनाथ की कृपा कैसे पाएं जानें.
Guru Pradosh and Masik Shivratri 2026: अक्टूबर 2026 में भगवान शिव की उपासना के लिए एक खास संयोग बनने जा रहा है. 8 अक्टूबर 2026 गुरुवार को आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी रात मासिक शिवरात्रि की पूजा होगी.
एक ही दिन प्रदोष काल में शिव पूजा और रात के निशीथ काल में शिवरात्रि पूजन का अवसर मिलेगा. पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में त्रयोदशी 8 अक्टूबर को रात 10:15 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी. मासकि शिवरात्रि पूजन चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो तभी शिव पूजा करना चाहिए.
एक शाम, शिव उपासना के दो खास पड़ाव
प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित होता है. जब त्रयोदशी गुरुवार को आती है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है. इस बार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रदोष पूजा का समय शाम 5:59 बजे से रात 8:27 बजे तक है.
वहीं पंचांग के अनुसार इस दिन चतुर्दशी रात 10:15 बजे से शुरू होगी और अगले दिन रात 9:35 बजे तक रहेगी. शिवरात्रि की विशेष पूजा निशीथ काल में की जाती है. निशीथ पूजा का समय रात 11:44 बजे से 12:33 बजे तक रहेगा.
गुरु प्रदोष क्यों किया जाता है? गुरुवार का क्या संबंध है?
गुरुवार से जुड़े होने के कारण इस प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत और शिव पूजा करने से ज्ञान, सद्बुद्धि, सुख-शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है.
गुरु प्रदोष का महत्व केवल इच्छा पूर्ति तक सीमित नहीं माना जाता. ये दिन व्यक्ति को संयम, सात्विकता और शिव भक्ति से जोड़ने वाला अवसर भी माना जाता है.
मासिक शिवरात्रि साथ हो तो क्या खास है ?
इस बार खास बात यह है कि भक्त शाम के प्रदोष काल में गुरु प्रदोष की पूजा कर सकते हैं और इसके बाद रात में निशीथ काल में मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से यह शिव उपासना के दो अलग-अलग पूजा समयों को एक ही दिन में जोड़ने वाला अवसर है.
न करें ये गलती
- लोग प्रदोष की शाम की पूजा को ही मासिक शिवरात्रि की पूरी पूजा न मानें. दोनों व्रतों के पूजा काल अलग हैं.
- गुरु प्रदोष के लिए प्रदोष काल महत्वपूर्ण है, जबकि मासिक शिवरात्रि में निशीथ काल की पूजा का विशेष महत्व है. जो लोग ये दोनों व्रत रखते हैं.
- इस दिन जैसा व्रत का संकल्प लें उसे पूरा करें. चाहे वो फलाहार, निर्जला व्रत है.
- किसी की निंदा, चुगली, या अपशब्द न कहें.
ऐसे करें दोनों व्रतों की पूजा
- सुबह स्नान करके दोनों व्रत का संकल्प लें. पूरे दिन सात्विक आहार और संयम रखें.
- शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करेंं.
- शिव-पार्वती की पूजा के बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़ें.
- इसके बाद रात में निशीथ काल में दोबारा भगवान शिव की पूजा करें. इसमें कुछ लोग रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी का अभिषेक करते हैं.
- शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जाप करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्रि जागरण भी किया जा सकता है.
पूजा का समय एक नजर में
- तारीख: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार
- गुरु प्रदोष पूजा: शाम 5:59 बजे से रात 8:27 बजे तक
- त्रयोदशी समाप्त: रात 10:15 बजे
- मासिक शिवरात्रि निशीथ पूजा: रात 11:44 बजे से 12:33 बजे तक
- चतुर्दशी: 8 अक्टूबर रात 10:15 बजे से 9 अक्टूबर रात 9:35 बजे तक
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