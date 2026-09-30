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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअश्विन मासिक शिवरात्रि पर गुरु प्रदोष व्रत का संयोग, अक्टूबर में किस दिन है, न करें ये गलती

अश्विन मासिक शिवरात्रि पर गुरु प्रदोष व्रत का संयोग, अक्टूबर में किस दिन है, न करें ये गलती

Guru Pradosh and Masik Shivratri 2026: 8 अक्टूबर 2026 का दिन शिव पूजा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन गुरु प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग बन रहा है. ऐसे में भोलेनाथ की कृपा कैसे पाएं जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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Guru Pradosh and Masik Shivratri 2026: अक्टूबर 2026 में भगवान शिव की उपासना के लिए एक खास संयोग बनने जा रहा है. 8 अक्टूबर 2026 गुरुवार को आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी रात मासिक शिवरात्रि की पूजा होगी.

एक ही दिन प्रदोष काल में शिव पूजा और रात के निशीथ काल में शिवरात्रि पूजन का अवसर मिलेगा. पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में त्रयोदशी 8 अक्टूबर को रात 10:15 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी. मासकि शिवरात्रि पूजन चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो तभी शिव पूजा करना चाहिए.

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एक शाम, शिव उपासना के दो खास पड़ाव

प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित होता है. जब त्रयोदशी गुरुवार को आती है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है. इस बार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रदोष पूजा का समय शाम 5:59 बजे से रात 8:27 बजे तक है.

वहीं पंचांग के अनुसार इस दिन चतुर्दशी रात 10:15 बजे से शुरू होगी और अगले दिन रात 9:35 बजे तक रहेगी. शिवरात्रि की विशेष पूजा निशीथ काल में की जाती है. निशीथ पूजा का समय रात 11:44 बजे से 12:33 बजे तक रहेगा.

गुरु प्रदोष क्यों किया जाता है? गुरुवार का क्या संबंध है?

गुरुवार से जुड़े होने के कारण इस प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत और शिव पूजा करने से ज्ञान, सद्बुद्धि, सुख-शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना की जाती है.

गुरु प्रदोष का महत्व केवल इच्छा पूर्ति तक सीमित नहीं माना जाता. ये दिन व्यक्ति को संयम, सात्विकता और शिव भक्ति से जोड़ने वाला अवसर भी माना जाता है.

मासिक शिवरात्रि साथ हो तो क्या खास है ?

इस बार खास बात यह है कि भक्त शाम के प्रदोष काल में गुरु प्रदोष की पूजा कर सकते हैं और इसके बाद रात में निशीथ काल में मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से यह शिव उपासना के दो अलग-अलग पूजा समयों को एक ही दिन में जोड़ने वाला अवसर है.

न करें ये गलती

  • लोग प्रदोष की शाम की पूजा को ही मासिक शिवरात्रि की पूरी पूजा न मानें. दोनों व्रतों के पूजा काल अलग हैं.
  • गुरु प्रदोष के लिए प्रदोष काल महत्वपूर्ण है, जबकि मासिक शिवरात्रि में निशीथ काल की पूजा का विशेष महत्व है. जो लोग ये दोनों व्रत रखते हैं. 
  • इस दिन जैसा व्रत का संकल्प लें उसे पूरा करें. चाहे वो फलाहार, निर्जला व्रत है. 
  • किसी की निंदा, चुगली, या अपशब्द न कहें. 

ऐसे करें दोनों व्रतों की पूजा

  • सुबह स्नान करके दोनों व्रत का संकल्प लें. पूरे दिन सात्विक आहार और संयम रखें.
  • शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय का जाप करेंं.
  • शिव-पार्वती की पूजा के बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़ें.
  • इसके बाद रात में निशीथ काल में दोबारा भगवान शिव की पूजा करें. इसमें कुछ लोग रात्रि के चारों प्रहर में शिव जी का अभिषेक करते हैं. 
  • शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जाप करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्रि जागरण भी किया जा सकता है.

पूजा का समय एक नजर में

  • तारीख: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार
  • गुरु प्रदोष पूजा: शाम 5:59 बजे से रात 8:27 बजे तक
  • त्रयोदशी समाप्त: रात 10:15 बजे
  • मासिक शिवरात्रि निशीथ पूजा: रात 11:44 बजे से 12:33 बजे तक
  • चतुर्दशी: 8 अक्टूबर रात 10:15 बजे से 9 अक्टूबर रात 9:35 बजे तक

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Guru Pradosh Vrat 2026 Masik Shivratri 2026 Ashwin Month 2026
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