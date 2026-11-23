Guru Nanak Jayanti 2026: सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व (गुरु नानक जयंती) कल यानी मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को राजधानी दिल्ली में भव्य नगर कीर्तन निकाला जा रहा है. गुरुद्वारा शीश गंज साहिब से शुरू हुई इस शोभायात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं.

नगर कीर्तन के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि शोभायात्रा के सबसे आगे महिलाएं, बच्चे और पुरुष श्रद्धालु हाथ में झाड़ू लेकर सड़क बुहारते और पानी का छिड़काव करते चलते हैं. सिख परंपरा में यह दृश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक है.

नगर कीर्तन के आगे झाड़ू लगाने के पीछे क्या है आस्था?

सिख धर्म में इस परंपरा को 'कार सेवा' और विनम्रता से जोड़कर देखा जाता है. इसके पीछे मुख्य रूप से तीन आध्यात्मिक कारण हैं:

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सर्वोच्च सम्मान: सिख परंपरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है. नगर कीर्तन में गुरु साहिब की पावन सवारी फूलों से सजी पालकी में विराजमान रहती है. जिस मार्ग से गुरु साहिब गुजरें, वह धूल-मिट्टी और कंकड़-पत्थर से मुक्त होकर पूरी तरह पवित्र रहे, इसी भाव से श्रद्धालु आगे-आगे झाड़ू लगाकर और फूल बिछाकर मार्ग साफ करते हैं.

अहंकार का त्याग और निस्वार्थ सेवा: गुरु नानक देव जी ने समाज को 'सेवा' और 'सिमरन' का संदेश दिया था. सार्वजनिक सड़कों पर बिना किसी संकोच के झाड़ू लगाना व्यक्ति के भीतर से ऊंच-नीच के भेदभाव और अहंकार को समाप्त करता है. यह सेवा हर इंसान को समान मानने की सीख देती है.

पंज प्यारों के लिए सुरक्षित मार्ग: नगर कीर्तन की अगुवाई गुरु के पांच प्रिय 'पंज प्यारे' करते हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान नंगे पैर चलते हैं. उन्हें रास्ते में कोई कंकड़, कांटा या गंदगी न चुभे, इसके लिए भी संगत आगे चलकर रास्ता साफ करती है.

दिल्ली नगर कीर्तन 2026: जानें कब और कहां से गुजरेगी यात्रा

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के तत्वावधान में आयोजित यह विशाल नगर कीर्तन आज सुबह 10:00 बजे ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीश गंज साहिब (चांदनी चौक) से अरदास के बाद शुरू हुआ है. देर रात तक चलने वाली इस यात्रा का समापन जी.टी. करनाल रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब में होगा.

यात्रा के दौरान गतका दलों के हैरतअंगेज करतब, बैंड-बाजे और रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे रास्ते में जगह-जगह लंगर और छबील की व्यवस्था की गई है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

