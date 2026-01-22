हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा दिलाती है आर्थिक तरक्की, बस कर लें छोटा सा उपाय

Magh Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा दिलाती है आर्थिक तरक्की, बस कर लें छोटा सा उपाय

Gupt Navratri Maa Bhuvneshwari: गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा चौथे दिन होती है. भुवनेश्वरी देवी की साधना धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है. जान लें माता भुवनेश्वरी की उपासना कैसे करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

Gupt Navratri 2026 Maa Bhuvneshwari: गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्या की पूजा होती है. माघ मास की गुप्त नवरात्रि में चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है, 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है. शास्त्रों के अनुसार मां भुवनेश्वरी की पूजा ऐश्वर्य, धन प्राप्ति, की प्राप्ति होती है. सनातन परंपरा में भुवनेश्वरी जयंती देवी को राज राजेश्वरी पराम्बा के नाम से भी पूजा जाता है.मां भुवनेश्वरी की साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है. सन्तान, धन, ज्ञान तथा सौभाग्य प्राप्ति के लिए देवी की पूजा की जाती है.

मां भुवनेश्वरी की पूजा विधि

गृहस्थ जीवन वाले माता भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य रूप से देवी की पूजा करें. इसके लिए सुबह मूर्ति को एक चौकी पर लाल रंग के आसन पर स्थापित करना चाहिए. इसके बाद माता को गंगाजल से स्नान कराएं और उसके बाद देवी लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत और रुद्राक्ष विशेष रूप से अर्पित करें. इसके बाद देवी की कथा कहें और मां भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करें. 10 साल से कम उम्र की कन्या को भोज कराने का बहुत ज्यादा पुण्यफल माना गया है.

मां भुवनेश्वरी का मंत्र

'ह्रीं भुवनेश्वरीयै ह्रीं नमः' मंत्र मां भुवनेश्वरी को समर्पित है. गुप्त नवरात्रि में इसका जाप करने से सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. सामाजिक पदों पर सफलता मिल सकती है और देवी की कृपा होने से आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है.

धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय

जयति जयति जगदम्बे मातु, भुवनेश्वरी जय जय हे मातु।

सर्व मंगल कारण देवी, सद्गुण सुरसा मातु हे वी।

॥चौपाई॥

जयति जयति जगदम्बे भवानी,

करुणा सिन्धु भक्त सुखदानी।

शरणागत वत्सल भवानी,

सर्वशक्ति प्रदायिनी माँ भवानी।

तुम ही विश्व की हो आधार,

तुमसे ही सबका उद्धार।

शक्ति रूपिणी तुम मातु भवानी,

सभी के जीवन की हो कहानी।

तुम्हारी महिमा अपरम्पार,

तुम्हारे बिना कौन है उपकार।

तुमसे ही सबकी होती रक्षा,

तुम्हीं हो समस्त जगत की रक्षक।

तुम्हारी कृपा से सब सुखी,

तुम्हारी कृपा से सब दुःखी।

तुम्हारे बिना सब असहाय,

तुम्हारे बिना सब निर्बल।

हे माँ तुम्हारी महिमा न्यारी,

तुमसे ही सारी सृष्टि हमारी।

तुम्हारे चरणों में जो भी आए,

सभी को सुख-शांति मिल जाए।

संकट में जो तुम्हें पुकारे,

तुम उसकी सुधि सदा सहारे।

तुम्हारी कृपा से ही हो सबका कल्याण,

तुम्हारे बिना सब बेकार।

तुम ही तो सबकी पालनहार,

तुम्हीं हो सबकी उद्धार।

तुम्हारी शरण में जो भी आए,

उसका जीवन धन्य हो जाए।

जयति जयति माँ भवानी,

तुमसे ही सबकी जुड़ी कहानी।

तुम्हारे बिना सब अधूरा,

तुम्हारे बिना सब सूना।

॥दोहा॥

जयति जयति जगदम्बे मातु, भुवनेश्वरी जय जय हे मातु।

सर्व मंगल कारण देवी, सद्गुण सुरसा मातु हे वी।

Panchak 2026: पंचक 2026 में नए कपड़े खरीदना शुभ या अशुभ? भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना पछताना पड़ सकता है!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Magh Gupt Navratri 2026 Maa Bhuvneshwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
टेलीविजन
'ये रिश्ता...' या 'नागिन', हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- 'मेरी सारी संपत्ति....'
हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
टेलीविजन
'ये रिश्ता...' या 'नागिन', हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- 'मेरी सारी संपत्ति....'
हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा
यूटिलिटी
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
ट्रेंडिंग
"भाई की गरीबी देखी नहीं जाएगी" अपनी ही शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
साउथ सिनेमा
Mana Shankara Varaprasad Garu BO Day 10: चुपचाप इस फिल्म ने 10 दिनों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, अब बनने वाली है 200 करोड़ी
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' मचा रही धमाल, 10 दिन कमा डाले इतने करोड़
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget