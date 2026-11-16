Gopashtami 2026 Puja Muhurat: गोपाष्टमी पर इस बार पूजा के समय को लेकर एक खास संयोग बन रहा है. 17 नवंबर को सुबह से शाम 5:17 बजे तक भद्रा रहेगी. ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने सवाल है कि क्या भद्रा के कारण गौपूजन टालना पड़ेगा या सुबह भी पूजा की जा सकती है? पंचांग और शास्त्रीय पूजा-विधान से इसका उत्तर समझते हैं.

कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौमाता की आराधना को समर्पित है. इस दिन गायों को स्नान कराने, सजाने, तिलक लगाने और भोजन कराने की परंपरा है. लेकिन इस वर्ष अष्टमी तिथि के साथ विष्टि करण यानी भद्रा भी पड़ रही है. यही संयोग पूजा के समय को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है.

गोपाष्टमी 2026 पर भद्रा कब से कब तक रहेगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में 17 नवंबर को अष्टमी तिथि सुबह 4:19 बजे शुरू होगी और 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे समाप्त होगी. वहीं भद्रा 17 नवंबर सुबह 4:19 बजे से शाम 5:17 बजे तक रहेगी. इसके बाद बव करण प्रारंभ होगा. यानी गोपाष्टमी का अधिकांश दिन भद्रा के प्रभाव में रहेगा.

क्या भद्रा में गौपूजन करना अशुभ है?

धार्मिक मुहूर्त परंपरा में भद्रा के दौरान कुछ मांगलिक और नए शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भद्रा में हर प्रकार की पूजा वर्जित है.

गोपाष्टमी की गौपूजा एक पर्व-विशेष धार्मिक अनुष्ठान है. इसे विवाह, गृहप्रवेश या अन्य नए मांगलिक कार्यों के समान मानकर रोक देना उचित नहीं होगा.

इसलिए केवल भद्रा होने के कारण सुबह की नियमित गौपूजा और गौसेवा टालना आवश्यक नहीं माना जा सकता. हालांकि किसी विशेष संकल्प या अनुष्ठान के लिए स्थानीय आचार्य से परामर्श लेना उचित रहेगा.

सुबह पूजा करें या शाम 5:17 बजे के बाद?

गोपाष्टमी के पारंपरिक विधान में सुबह गौपूजन और शाम को चरागाह से लौटने वाली गायों के स्वागत, पूजन और भोजन कराने का उल्लेख मिलता है.

हिंदू पंचांग और कूर्मपुराण में बताई गई पूजा-विधि के अनुसार सुबह गायों को स्नान कराकर चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग से उनकी पूजा की जाती है. इसके अलावा, शाम के समय भी गायों के स्वागत और पूजन की परंपरा है.

17 नवंबर को दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा. गोधूलि बेला लगभग 5:27 से 5:53 बजे तक रहेगी. इस प्रकार शाम की गोधूलि बेला भद्रा समाप्त होने के बाद आएगी.

गोपाष्टमी पर पूजा का शुभ समय क्या है?

सुबह गौपूजन परंपरागत रूप से किया जा सकता है. जो श्रद्धालु भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए शाम की गोधूलि बेला एक उपयुक्त पारंपरिक विकल्प है.

ध्यान रखें कि शाम 5:17 बजे भद्रा समाप्त होना और सुबह की गौपूजा का निषिद्ध होना, दोनों अलग बातें हैं. गोपाष्टमी का मूल संदेश गायों की पूजा के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण भी है.

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