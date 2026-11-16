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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGopashtami 2026: कल शाम 5:17 बजे तक भद्रा, गौपूजन सुबह करें या शाम को?

Gopashtami 2026: कल शाम 5:17 बजे तक भद्रा, गौपूजन सुबह करें या शाम को?

Gopashtami 2026: 17 नवंबर को गोपाष्टमी पर शाम 5:17 बजे तक भद्रा रहेगी. जानें भद्रा में गौपूजन कर सकते हैं या नहीं और गोधूलि पूजा का शुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Nov 2026 02:45 PM (IST)
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Gopashtami 2026 Puja Muhurat: गोपाष्टमी पर इस बार पूजा के समय को लेकर एक खास संयोग बन रहा है. 17 नवंबर को सुबह से शाम 5:17 बजे तक भद्रा रहेगी. ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने सवाल है कि क्या भद्रा के कारण गौपूजन टालना पड़ेगा या सुबह भी पूजा की जा सकती है? पंचांग और शास्त्रीय पूजा-विधान से इसका उत्तर समझते हैं.

कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर मनाया जाने वाला गोपाष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौमाता की आराधना को समर्पित है. इस दिन गायों को स्नान कराने, सजाने, तिलक लगाने और भोजन कराने की परंपरा है. लेकिन इस वर्ष अष्टमी तिथि के साथ विष्टि करण यानी भद्रा भी पड़ रही है. यही संयोग पूजा के समय को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है.

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गोपाष्टमी 2026 पर भद्रा कब से कब तक रहेगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में 17 नवंबर को अष्टमी तिथि सुबह 4:19 बजे शुरू होगी और 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे समाप्त होगी. वहीं भद्रा 17 नवंबर सुबह 4:19 बजे से शाम 5:17 बजे तक रहेगी. इसके बाद बव करण प्रारंभ होगा. यानी गोपाष्टमी का अधिकांश दिन भद्रा के प्रभाव में रहेगा.

क्या भद्रा में गौपूजन करना अशुभ है?

धार्मिक मुहूर्त परंपरा में भद्रा के दौरान कुछ मांगलिक और नए शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भद्रा में हर प्रकार की पूजा वर्जित है.

गोपाष्टमी की गौपूजा एक पर्व-विशेष धार्मिक अनुष्ठान है. इसे विवाह, गृहप्रवेश या अन्य नए मांगलिक कार्यों के समान मानकर रोक देना उचित नहीं होगा.

इसलिए केवल भद्रा होने के कारण सुबह की नियमित गौपूजा और गौसेवा टालना आवश्यक नहीं माना जा सकता. हालांकि किसी विशेष संकल्प या अनुष्ठान के लिए स्थानीय आचार्य से परामर्श लेना उचित रहेगा.

सुबह पूजा करें या शाम 5:17 बजे के बाद?

गोपाष्टमी के पारंपरिक विधान में सुबह गौपूजन और शाम को चरागाह से लौटने वाली गायों के स्वागत, पूजन और भोजन कराने का उल्लेख मिलता है.

हिंदू पंचांग और कूर्मपुराण में बताई गई पूजा-विधि के अनुसार सुबह गायों को स्नान कराकर चंदन, फूल, धूप, दीप और भोग से उनकी पूजा की जाती है. इसके अलावा, शाम के समय भी गायों के स्वागत और पूजन की परंपरा है.

17 नवंबर को दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा. गोधूलि बेला लगभग 5:27 से 5:53 बजे तक रहेगी. इस प्रकार शाम की गोधूलि बेला भद्रा समाप्त होने के बाद आएगी.

गोपाष्टमी पर पूजा का शुभ समय क्या है?

सुबह गौपूजन परंपरागत रूप से किया जा सकता है. जो श्रद्धालु भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए शाम की गोधूलि बेला एक उपयुक्त पारंपरिक विकल्प है.

ध्यान रखें कि शाम 5:17 बजे भद्रा समाप्त होना और सुबह की गौपूजा का निषिद्ध होना, दोनों अलग बातें हैं. गोपाष्टमी का मूल संदेश गायों की पूजा के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:27 PM (IST)
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Bhadra Gau Puja Gopashtami 2026
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