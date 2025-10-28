गोपाष्टमी 2025, 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाई जाएगी।
Gopashtami 2025 Bhog: गोपाष्टमी पर गौ माता को जरूर खिलाएं ये खास चीज, बन सकते हैं रुके हुए काम
Gopashtami 2025 Bhog: गोपाष्टमी, 30 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी, इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि गोपाष्टमी पर गौ माता को क्या भोग चढ़ाएं आइए जानते हैं विस्तार से.
Gopashtami 2025 Bhog: गोपाष्टमी का दिन गौ माता की पूजा और सेवा के लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन गाय को विशेष भोग खिलाने से जीवन की परेशानियाँ कम होती हैं और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं. इस साल गोपाष्टमी 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाई जाएगी.
गोपाष्टमी के दिन गौ माता को क्या खिलाएं
हरी घास या ताजा चारा,गुड़, रोटी और फल जैसे केला, सेब, चना या गेहूं जैसे अनाज खिलाएं. गोपाष्टमी के दिन गाय को ऐसी चीजें जरूर खिलानी चाहिए जो उन्हें पसंद हों और उनके लिए फायदेमंद भी हों. इन चीजों को खिलाना शुभ फल देता है और इसे पुण्य का काम माना जाता है.
गोपाष्टमी के दिन गौ माता को किस तरह भोग चढ़ाएं
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गाय को भी साफ पानी से पोंछकर साफ करें.
- उनके माथे पर रोली और चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं और फिर प्यार से भोग दें.
- गाय को जबरदस्ती कुछ न खिलाएं, उन्हें आराम से खाने दें.
- भोग के बाद आरती करें और उनके चारों तरफ एक बार घूमकर प्रणाम करें.
गोपाष्टमी पूजा करने से क्या लाभ मिलता है?
घर में शांति और सकारात्मकता आती है,आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, परिवार में खुशियाँ और स्वास्थ्य बना रहता है साथ ही मन में करुणा और भक्ति बढ़ती है.
गोपाष्टमी पर गाय की पूजा क्यों की जाती है?
हिंदू धर्म गायों को माता का दर्जा देता है और उन्हें अत्यंत पवित्र मानता है. यह पर्व गायों की पूजा करके उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है. यह हमें गौ-रक्षा और पालन-पोषण की प्रेरणा देता है.
क्या गौशाला में दान करना भी शुभ है?
हाँ, गौशाला में चारा या धन दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.
गाय को कौन सी चीजें नहीं खिलानी चाहिए?
प्लास्टिक, बचा हुआ मसालेदार खाना, फफूंदी लगी चीजें और खराब भोजन कभी न खिलाएँ.
गोपाष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त
सुबह 06:35 बजे से 07:57 बजे तक
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
गोपाष्टमी 2025 कब है?
गोपाष्टमी के दिन गाय को क्या खिलाना शुभ होता है?
गोपाष्टमी पर गाय को हरी घास, गुड़, रोटी, फल (जैसे केला, सेब) या अनाज (जैसे चना, गेहूं) खिलाना शुभ होता है।
गोपाष्टमी पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं?
गोपाष्टमी पूजा से घर में शांति, आर्थिक मजबूती, रुके हुए काम पूरे होने, परिवार में खुशियाँ और मन में करुणा व भक्ति बढ़ती है।
गोपाष्टमी पर गाय की पूजा क्यों की जाती है?
हिंदू धर्म में गायों को माता का दर्जा दिया गया है। यह पर्व गायों की पूजा करके उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है।
