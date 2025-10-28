Gopashtami 2025: राधा रानी भी चराने जाती थीं गाय, जानिए गोपाष्टमी की पौराणिक कथाएं

गोपाष्टमी का त्योहार इस वर्ष 30 अक्तूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह त्योहार भगवान कृष्ण के पहली बार गाय चराने जाने की स्मृति में मनाया जाता है।
Gopashtami 2025: गोपाष्टमी का त्योहार इस वर्ष 30 अक्तूबर 2025 को मनाया जाएगा. पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे. जिसके बाद से इस दिन को गोपाष्टमी त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा.
उसी दिन के बाद से हर वर्ष गोवर्धन पूजा के सात दिन बाद इस त्योहार को मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई. इस दिन गौ माता और बछड़े की भी पूजा की जाती है.
गाय और बछड़े की पूजा के साथ-साथ भगवान श्री कृष्ण को भी याद किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं. गोपाष्टमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है. चलिए आज हम आपको दो पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं.
पहली पौराणिक कथा
जब भगवान कृष्ण ने पांच साल पूरा करके छठे साल में प्रवेश किया तो उन्होंने यशोदा मैया के सामने जिद्द ठान दी. जिद्द ऐसी थी कि यशोदा मैया को कुछ सूझ नहीं आ रहा था.
बाल कृष्ण यशोदा मैया से कहने लगे मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इन बछड़ों के अलावा गाय भी चराने जाऊंगा. पहले तो मैया यशोदा उन्हें मनाने की कोशिश की. लेकिन जब कृष्ण अपनी बात पर अड़े हुए थे तब मैया को अपने बाल कृष्ण के आगे हार माननी पड़ी.
आज्ञा के लिए नंदबाबा के पास भेजा
मैया यशोदा ने उन्हें इस बात की आज्ञा लेने के लिए नंदबाबा के पास भेज दिया. मैया को शायद उम्मीद थी कि नंद बाबा बाल कृष्ण को समझा बुझाकर शांत करा देंगे. लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही थे . उन्होंने नन्दबाबा के सामने भी अपनी जिद्द जारी रखी, और कहा कि अब गाय तो मैं ही चराने के लिए ले जाऊंगा.
भगवान के सामने नंदबाबा की एक न चली
भगवान कृष्ण की जिद्द के सामने जब नंद बाबा की एक न चली तब वह गाय चराने के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंच गए. जब नंदबाबा ने शांडिल्य ऋषि को यह बात बताई तो उन्होंने बताया कि मुहूर्त तो अभी इसी समय का बन रहा है.
शेष कोई अन्य मुहूर्त नहीं हैं अगले एक साल तक. उसी दिन के बाद से हर साल गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा.
दूसरी पौराणिक कथा
गोपाष्टमी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, कि इस दिन राधा रानी भी अपनी गाय को चराने के लिए घर से बाहर वन में जाना चाहती थी. लेकिन, लड़की होने की वजह उन्हें कोई हां नहीं कर रहा था.
काफी कोशिश के बाद जब राधा रानी थक हार गई तब उन्हें एक उपाय सूझी. वह ग्वालों जैसे कपड़े पहनकर वन में प्रभु श्रीकृष्ण के साथ गाय चराने निकल पड़ी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
गोपाष्टमी का त्योहार 2025 में कब मनाया जाएगा?
गोपाष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है?
इस दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ माता और बछड़े की भी पूजा की जाती है।
गोपाष्टमी से जुड़ी पहली पौराणिक कथा क्या है?
पहली कथा के अनुसार, भगवान कृष्ण ने छठा साल लगते ही यशोदा मैया से गाय चराने जाने की जिद्द की थी। नंदबाबा ने भी उनकी जिद्द के आगे हार मान ली और शांडिल्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाया।
गोपाष्टमी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा क्या है?
दूसरी कथा के अनुसार, राधा रानी भी गाय चराने वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। उन्होंने ग्वालों जैसे कपड़े पहनकर कृष्ण के साथ गाय चराने का उपाय किया।
