हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGita Jayanti 2025: 700 श्लोकों की श्रीमद्भगवत गीता का सार इन चंद शब्दों में छिपा है, जानें

Gita Jayanti 2025: 700 श्लोकों की श्रीमद्भगवत गीता का सार इन चंद शब्दों में छिपा है, जानें

Gita Jayanti 2025: आज मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जा रही है. गीता का ज्ञान 700 श्लोक में समाहित है लेकिन इस ग्रंथ का सार चंद शब्दों में छिपा है आइए जानते हैं गीता का सार क्या है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Gita Jayanti 2025: आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की ‘एकादशी’ तिथि तदानुसार 1 दिसंबर 2025 है. पंचांग अनुसार इसी तिथि को प्रतिवर्ष गीता जयंती या गीता महोत्सव मनाया जाता है. इसके पीछे कारण यह है कि इसी तिथि को युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के समरांगण में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवत गीता का उपदेश दिया था. गीता में 700 श्लोक हैं और यह भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है.

लेखक डॉ. महेंद्र ठाकुर के अनुसार ज्ञान का विस्तार करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्वानजनों ने श्रीमद्भगवत गीता पर अनेक टिका टिप्पणियाँ लिखी हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भी लिखी जायेंगी और गीता की गंगा अनवरत अविरल बहती रहेगी.

इसके साथ ही वर्तमान समय में लोग अपने अपने हिसाब से गीता के श्लोकों की व्याख्या भी करते हैं. गीता विश्वभर में लोगों के जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है ऐसे प्रमाण आये दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं.

तेज गति से चलने वाली दुनिया में आज हर कोई बहुत छोटे यानी सार रूप में ही सब कुछ जानना चाहता है. एक समय था जब लोग लंबी वीडियो देखना पसंद करते थे, लेकिन अब ‘रील्स’ का जमाना आ गया है. लंबा न कोई पढ़ता है और न पढ़ना चाहता है. क्रिकेट के मैच भी 20-20 ओवर के होने लग गए हैं.

ऐसे में यदि श्रीमद्भगवत गीता का मूल सन्देश अथवा सार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सरल और बहुत कम शब्दों में देना हो तो कैसे दिया जा सकता है. यही प्रयास इस आलेख में किया जा रहा है.

श्रीमद्भगवत गीता में चार व्यक्तियों का संवाद है. जिसकी शुरुआत संजय से धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है और अंत संजय के उत्तर से होता है. 

 धृतराष्ट्र का प्रश्न ही श्रीमद्भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है:   

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय।।1.1।।

ध्यातब्य है कि इस श्लोक का पहला शब्द है ‘धर्म’.

इसी तरह श्रीमद्भगवत गीता के अंतिम अर्थात् 18 वें अध्याय का अंतिम श्लोक है:

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।।18.78

इस श्लोक का अंतिम शब्द है ‘मम’.

पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहले शब्द ‘धर्म’ और अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द ‘मम’ को मिलाकर यदि वाक्य बनाया जाए तो वह वाक्य बनेगा- ‘धर्म मम’ या ‘मम धर्म’. जिसका अर्थ होगा ‘धर्म मेरा’ या ‘मेरा धर्म’. मेरा धर्म ही ‘स्वधर्म’ कहलाता है.

युद्ध से पहले अर्जुन मोहवश या करुणावश अपने धर्म (स्वधर्म) यानी ‘युद्ध’ से विचलित हो गया था. युद्ध करने से मुकर गया था, गांडीव धनुष त्यागकर सन्यासी बनने के बातें करने लगा था. तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दायित्वबोध यानी ‘स्वधर्म का पालन’ करने के लिए ही गीता का उपदेश दिया था. ‘स्व’ का अर्थ ही ‘आत्म’ होता है.

अध्यात्मिक स्तर पर यह स्वधर्म ‘आत्मा’ द्वारा ‘परमात्मा’ की सेवा करना है. ‘आत्मा’ द्वारा ‘परमात्मा’ की ‘सेवा’ करना ही ‘सनातन धर्म’ कहलाता है. धर्म का पालन ‘सदाचार’ के माध्यम से करने की शिक्षा हिन्दू धर्म शास्त्र देते हैं. सदाचार भी व्यक्तिगत विषय है अर्थात् व्यक्ति से ‘स्व’ या ‘आत्म’ से जुड़ा हुआ है.

पहले श्लोक का अर्थ है- हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने भी क्या किया? यहाँ धृतराष्ट्र ‘क्या किया’ अर्थात् ‘कर्म’ के बारे में पूछ रहे हैं. श्रीमद्भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को केवल ‘कर्म’ करने का ही ‘अधिकार’ है और यही ‘अधिकार’ उसका ‘धर्म’ अथवा ‘स्वधर्म’ कहलाता है.  अंतिम श्लोक का अर्थ है कि जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव धारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।

अंतिम श्लोक का भावार्थ है कि जो मनुष्य भगवान के साथ योगमय रहकर अपने स्वधर्म का पालन करता है उसकी विजय निश्चित है, उसे ही श्री अर्थात् महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यही अचल नीति अर्थात् शाश्वत सत्य है.  

गीता के 18 अध्यायों में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और अठारहवें अध्याय के अधिकांश श्लोकों में सीधे सीधे कर्म और स्वधर्म की ही बात हुई है. इनमें स्वधर्म का सम्पूर्ण दर्शन समाया हुआ है. ऐसा कहने में भी कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि गीता मनुष्य को ‘कर्म को स्वधर्म’ बनाकर जीवन जीने की शिक्षा देती है.

कुल मिलाकर श्रीमद्भगवत गीता मनुष्य को ‘अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपने स्वधर्म का पालन’ करने का सन्देश देती है. अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए जो मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करेगा, उसकी हर क्षेत्र में विजय होगी, यश प्राप्त होगा और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य अर्थात् ‘मुक्ति’का मार्ग प्रशस्त होगा.

यही श्रीमद्भगवत गीता का सार है जो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द को मिलाकर प्रकट होता है. श्रीमद्भगवत गीता अर्थात् ‘धर्म मम’ अर्थात् ‘मेरा धर्म’ अर्थात् ‘स्वधर्म’. नारायणायेती समर्पयामि ....

Purnima 2026 Date: पूर्णिमा 2026 की पूरी लिस्ट यहां देखें, कब-कब है व्रत

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.]

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Gita Shlok Gita Jayanti 2025 Geeta Jayanti 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
स्पोर्ट्स
IND vs SA: ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष पर प्रहार | Winter Session
Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Red Fort Blast Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA ने आरोपियों के घर की छापेमारी | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pakistani Currency Value in Muslim Countries: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
Pakistani Currency Value: मुस्लिम मुल्कों में भी पाकिस्तानी रुपये की कोई औकात नहीं, जानें कहां सबसे ज्यादा गिरी PAK की करेंसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
स्पोर्ट्स
IND vs SA: ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी बहस? तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए सच
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
जनरल नॉलेज
Indian Word Ban: डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
शिक्षा
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget