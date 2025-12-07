हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: ये हफ्ता अंसतुलन और तनाव से भरा! मिथुन राशि वाले बरतें सावधानी

Gemini Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: ये हफ्ता अंसतुलन और तनाव से भरा! मिथुन राशि वाले बरतें सावधानी

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: मिथुन राशि शुरुआत तनावपूर्ण और असंतुलित दिख रही है. कामकाज का बोझ बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है. बेवजह की दिखावेबाज़ी, फिजूलखर्च और विलासिता पर खर्च करने की प्रवृत्ति आपको आर्थिक दबाव में डाल सकती है.

अगर खुद को कंट्रोल नहीं किया, तो सप्ताह के मध्य तक पैसों की तंगी और उधार लेने की नौबत आ सकती है.

परिवार राशिफल

मिड वीक में चल-अचल संपत्ति से जुड़ा विवाद बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है. किसी पारिवारिक सदस्य के साथ बोलचाल में गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं. आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए संवाद में संयम और स्पष्टता जरूरी है. संतान पक्ष से भी मानसिक दबाव की स्थिति बन सकती है.

लव राशिफल

प्रेम संबंधों में जोखिम बढ़ा हुआ है. जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले या अनावश्यक दिखावे का रवैया बदनामी और विवाद दोनों ला सकता है. रिश्ते को संभालकर और सीमित दायरे में रखकर चलना बेहतर रहेगा. मैरिड लाइफ में ईगो टकराव की स्थिति बना सकता है.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में यह सप्ताह चेतावनी भरा है. मार्केट की मंदी का सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा. नई डील या बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. किसी की चापलूसी में आकर निर्णय लेने की गलती न करें. पुराने क्लाइंट भी इस सप्ताह धीमी गति से रेस्पॉन्स दे सकते हैं.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में सहकर्मियों से टकराव आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा. किसी भी बहस या राजनीति से दूर रहकर सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करें. ऊपरी दबाव बढ़ेगा, लेकिन काम से पीछे हटने या हार मानने की गलती मत करना नहीं तो छवि खराब होगी.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह अनुशासन और मानसिक स्थिरता दोनों की जरूरत है. दूसरों के कहने पर दिशा बदलने की गलती न करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह औसत रहेगा distractions बहुत मिलेंगे, और फोकस कमजोर हो सकता है.

धन राशिफल

खर्च अनियंत्रित रहने का खतरा बड़ा है. खासकर शुरुआत के तीन दिनों में फिजूलखर्च आपको कमजोर बना सकता है. निवेश, साझेदारी या किसी को उधार देने से बचें. गलत निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

हेल्थ राशिफल

मानसिक थकान, तनाव, रक्तचाप और अनिद्रा जैसी तकलीफें उभर सकती हैं. आर्थिक और पारिवारिक दबाव शारीरिक ऊर्जा गिराएगा. सप्ताह के मध्य में शरीर पर बोझ न डालें.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: नीला

उपाय:

बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद छात्र को पेन–कॉपी दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक तनाव बढ़ेगा?
A1: हाँ, खासकर शुरुआत में फिजूलखर्ची बड़ा कारण बन सकती है.

Q2: क्या बिज़नेस में मंदी से नुकसान होगा?
A2: बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन बिक्री और मुनाफा दोनों धीमे पड़ सकते हैं.

Q3: क्या संपत्ति विवाद बढ़ सकता है?
A3: हाँ, मध्य सप्ताह में यह सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है.

Q4: क्या नौकरी में झगड़ा होने का खतरा है?
A4: बिल्कुल, सहकर्मियों से दूरी रखना ही सुरक्षित रहेगा.

Q5: क्या प्रेम संबंधों में जोखिम है?
A5: हाँ, दिखावा और जल्दबाज़ी रिश्ते को खराब कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Gemini Mithun Rashifal Gemini Weekly Horoscope #mithun
Embed widget