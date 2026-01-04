हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemini Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: मिथुन राशि पर काम का दबाव बढ़ेगा, सेहत और खर्च को लेकर सतर्क रहें

Gemini Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: मिथुन राशि पर काम का दबाव बढ़ेगा, सेहत और खर्च को लेकर सतर्क रहें

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के लिए नए साल 2026 का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 05:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. कामकाज में लगातार व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे कभी-कभी मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है. सप्ताह की शुरुआत में ही कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में आपको अतिरिक्त मेहनत और समय देना पड़ेगा. गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि इससे बनी हुई स्थिति बिगड़ सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और छोटी-छोटी बातों में उलझने से बचें.

करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह मध्यम फलदायक रहेगा. कार्य का बोझ बढ़ेगा लेकिन यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ काम करेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी की संभावना है, जो आगे चलकर आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकती है.

बिजनेस और वित्त
इस सप्ताह खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे धन संबंधी दबाव महसूस हो सकता है. कोई अचानक खर्च या भुगतान आपकी जेब पर असर डाल सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोग फिलहाल बड़े निवेश से बचें और नकदी प्रवाह पर ध्यान दें. बजट बनाकर चलना आपके लिए जरूरी होगा.

स्वास्थ्य
मिड वीक में परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. साथ ही आपको खुद भी मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशानी हो सकती है. इसलिए खान-पान और दिनचर्या का खास ध्यान रखें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली लाइफ
वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करें. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

छात्र और शिक्षा
छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा. ध्यान भटकने से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है.

उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 05:49 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। कामकाज में लगातार व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

करियर और नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह कैसा है?

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह मध्यम फलदायक रहेगा। कार्य का बोझ बढ़ेगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे।

बिजनेस और फाइनेंस के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए?

इस सप्ताह खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए धन संबंधी दबाव महसूस हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग बड़े निवेश से बचें और नकदी प्रवाह पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या सावधानी बरतें?

मिड वीक में परिवार के बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। मौसमी बीमारी से बचने के लिए खान-पान और दिनचर्या का खास ध्यान रखें।

लव और फैमिली लाइफ में किन बातों का ध्यान रखें?

वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। संवाद की कमी से गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करें।

Embed widget