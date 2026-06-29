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Mithun Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मिथुन राशि वालों को विदेशी व्यापार से होगा भारी मुनाफा, लेकिन सगाई में आ सकती है रुकावट जान लें
Mithun Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता लव लाइफ, मनचाहे ट्रांसफर, बिजनेस लोन और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? पढ़िए मिथुन साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है.
Mithun Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह पारिवारिक जीवन में खुशियाँ और करियर के क्षेत्र में नए अवसर लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत फैमिली, लव लाइफ और आपसी रिश्तों के लिहाज से बेहद खूबसूरत होने वाली है. मैरिड लाइफ में लंबे समय से चल रहे तनाव दूर होंगे.
- अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें पक्की हो सकती हैं, हालांकि किसी गलतफहमी के कारण सगाई टूटने या उसमें कोई बाधा आने जैसी नौबत भी आ सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
- घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं बनेंगी. कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने पर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) पर जाने का सौभाग्य मिलेगा. दोस्तों और करीबियों के साथ ट्रैवलिंग पर खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन घरेलू समस्याओं का असर वर्कप्लेस से खत्म होने से मन शांत रहेगा.
- नौकरीपेशा लोगों को इस हफ्ते मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियां आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं, लेकिन ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स से रिलेशन बेहतर होने से आपको बड़ी राहत मिलेगी. उनके सपोर्ट से आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे.
- नौकरी में आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना अब मुमकिन लग रहा है और इसके साथ ही प्रमोशन होना भी तय है. विदेश में काम करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी.
- बिजनेस के क्षेत्र में पार्टनरशिप के काम में नए एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, लेकिन पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में कुछ घाटा होने की आशंका है.
- देश-विदेश से जुड़े बिजनेस से आपको इस हफ्ते भारी मुनाफा होगा. बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़े मामले आसानी से मंजूर हो जाएंगे. किसी भी सरकारी नोटिस का सामना सूझबूझ से करें, जिससे नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर पर निवेश का रास्ता साफ हो सके.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट की बात करें तो उन्हें अपनी फील्ड में कोई बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन का बढ़ता प्रेशर उनकी बड़ी प्रॉब्लम बना रहेगा.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को किसी विशेष सामाजिक कार्य के लिए समाज में सम्मानित किया जाएगा.
- सेहत और यात्राओं के मामले में इस हफ्ते आपको सावधान रहना होगा. बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी और जुकाम जैसी मौसमी शिकायतें आपको परेशान कर सकती हैं.
- नौकरीपेशा लोगों की नई जॉब से जुड़ी आ रही समस्याएं दूर होंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध बेहद स्मूथ रहेंगे, जिससे आपको बड़ी मदद मिलेगी.
- इस सप्ताह आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना मुमकिन लग रहा है. जल्द ही होने वाला प्रमोशन आपकी फाइनेंशियल स्थिति को काफी मजबूत कर देगा. विदेश में नौकरी करने वालों का वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ा मामला भी क्लियर हो जाएगा.
- लव लाइफ और फैमिली रिलेशन की बात करें तो अनमैरिड लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, जिससे सगाई की बातें पक्की होंगी. हालांकि, कुछ बाधाओं के कारण सगाई टूटने या रुकावट आने जैसी नौबत आ सकती है, पर माता-पिता के हस्तक्षेप से मामला संभल जाएगा.
- घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के चलते चहल-पहल और खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का योग बन रहा है. दोस्तों और करीबियों के साथ ट्रैवलिंग के दौरान आप अपनी घरेलू समस्याओं का असर वर्कप्लेस पर नहीं पड़ने देंगे.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के लिए अचीवमेंट और चुनौतियों के लिहाज से यह समय मिला-जुला रहेगा. जहाँ म्यूजिशियन और आर्टिस्ट को नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे, वहीं खिलाड़ियों को किसी इंजरी (चोट) की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए जनता का भरपूर सपोर्ट और स्नेह बना रहेगा.
- सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है. पैर में चोट लगने या दर्द की गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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