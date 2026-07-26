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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: करियर में नई सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

Mithun Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: करियर में नई सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

Gemini Weekly Horoscope: क्या मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह सैलरी हाइक या प्रमोशन मिलेगा? व्यापार में कौन-से नए अवसर आएंगे, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और परिवार में क्या खुशियां आएंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:10 AM (IST)
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Mithun Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में आएगी नई ऊर्जा

मिथुन राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत नई व्यावसायिक रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं के साथ होगी. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और बेहतर पहचान मिलने के योग हैं.

परिवार और प्रेम संबंधों में संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह नई उपलब्धियां दिलाने वाला साबित हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और छोटी यात्राएं लाभदायक रहने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई रणनीतियों पर काम करने के लिए अनुकूल रहेगा. मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन प्रचार और नए बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़ने से कारोबार को गति मिल सकती है. विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों का विदेशी ग्राहकों के साथ संपर्क मजबूत रहेगा, जिससे भविष्य में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. अप्रेजल मीटिंग या टीम लीडरशिप से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. यदि आप विदेश में कार्यरत हैं, तो वेतन वृद्धि, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग जल्दी ही कार्यस्थल के माहौल में खुद को ढाल लेंगे, जबकि कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान रहेगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. व्यापार में बढ़ते अवसर आय में वृद्धि का कारण बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आपसी बातचीत और समझदारी से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. परिवार का माहौल सुखद रहेगा और किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन की योजना बन सकती है. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और सामंजस्य पहले से अधिक मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यम से किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे नया रिश्ता शुरू होने की संभावना बनेगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह प्रगति देने वाला रहेगा. विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने और अपनी तैयारी मजबूत करने का अवसर मिलेगा. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नया मंच मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को नए जनकल्याण कार्यों की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह सक्रिय रखेंगे. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं सफल और लाभदायक साबित हो सकती हैं. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
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