Mithun Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए करियर में नई ऊर्जा, व्यावसायिक विस्तार और पारिवारिक चहल-पहल लेकर आ रहा है.

सप्ताह की शुरुआत नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद उत्साहजनक रहेगी, जहाँ आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और बातचीत का प्रभावी अंदाज़ कार्यस्थल पर जमकर चमकेगा.

1. करियर, मार्केटिंग और एमएनसी जॉब (Career, Marketing & MNC Jobs)नेटवर्किंग से मार्केटिंग में मिलेंगे नए सौदे, MNC में समन्वय की मिलेगी अहम भूमिका: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आ रही है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों (Marketing Employed Persons) को अपनी नेटवर्किंग और क्लाइंट मीटिंग्स के जरिए नए व बड़े सौदे मिल सकते हैं. वहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों (MNC Employed Persons) को अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में एक खास और जिम्मेदार भूमिका मिल सकती है.

वर्किंग वुमन को मिलेगा टीम का भरपूर सहयोग: कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा; उन्हें अपने रचनात्मक विचारों को सबके सामने खुलकर रखने का अवसर मिलेगा और पूरी टीम से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा.

2. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)नए आइडियाज़ से बढ़ेगा ग्राहकों का जुड़ाव, कागज़ी काम में न करें जल्दबाजी: कारोबार के लिहाज से नए आइडियाज़ पर काम करने का मन बनेगा और ग्राहकों के साथ आपका जुड़ाव और मजबूत होगा. पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखें, बस किसी भी तरह के कागज़ी काम या एग्रीमेंट में जल्दबाजी करने से बचें.

पुश्तैनी व्यापार में नए प्रयोग व विदेशी बाजार से मिलेगा शानदार रिस्पॉन्स: पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में आधुनिक और नए तरीके जोड़ने से कामकाज को एक नई ताज़गी मिलेगी. जो कारोबारी विदेशी व्यापार (Foreign Business) से जुड़े हैं, उन्हें विदेशी बाजार से बेहतरीन रिस्पॉन्स और नए व्यावसायिक संपर्क मिलने की प्रबल उम्मीद है.

3. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)आर्ट्स व प्रतियोगी छात्रों का शानदार प्रदर्शन, नोट्स बनाने की आदत आएगी काम: आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Arts Students) के लिए यह समय बेहद अनुकूल है; क्रिएटिव राइटिंग, भाषा, लिटरेचर या सोशल स्टडीज में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नियमित रीडिंग और नोट्स बनाने की आदत बेहद लाभकारी साबित होगी.

कलाकारों को स्टेज शो का न्योता, खिलाड़ियों की रणनीति दिखाएगी कमाल: कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) को किसी स्टेज शो, बड़े इवेंट या नए असाइनमेंट का न्योता मिल सकता है. खिलाड़ियों (Sports Persons) की शारीरिक फुर्ती और सटीक रणनीति मैदान में कमाल दिखाएगी.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)घर में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा, नोकझोंक के बाद लव लाइफ में बढ़ेगा प्यार: पारिवारिक जीवन में उत्साह बना रहेगा; घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में साथी के साथ हल्की-फुल्की मीठी नोकझोंक के बाद आपसी समझ और गहरा जुड़ाव महसूस होगा.

सेहत में गले और कंधों का रखें ख्याल: स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, बस गले या कंधों की हल्की थकान को छोड़कर बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा. काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, बुद्धि-विवेक में वृद्धि और कार्यसिद्धि के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें तथा गौशाला में गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं.



किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरे रंग के वस्त्र या स्टेशनरी का दान करने से करियर और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी तथा घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

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