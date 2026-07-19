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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह पारिवारिक विवाद होंगे खत्म और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता?

Mithun Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह पारिवारिक विवाद होंगे खत्म और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता?

Gemini Weekly Horoscope: क्या मिथुन राशि वालों के घर का तनाव खत्म होगा? शेयर मार्केट से मिलेगा लाभ, नौकरी में क्या रहेंगी चुनौतियां और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:20 AM (IST)
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Mithun Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में सुधार, रचनात्मक सफलता और आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. परिवार में लंबे समय से चले आ रहे मतभेद समाप्त होने के संकेत हैं, जिससे घर का माहौल पहले से अधिक सकारात्मक रहेगा. 

व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ दिला सकता है. धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा. कॉर्पोरेट स्तर की मीटिंग या महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, जिससे किसी बड़ी डील के फाइनल होने के योग बन सकते हैं. शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों को सूझबूझ और सही रणनीति के साथ अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से बचें.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह राहत देने वाला साबित हो सकता है. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने या किसी वित्तीय बोझ के कम होने से मानसिक तनाव घटेगा. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ निर्णय लें. शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचते हुए किया गया निवेश लाभदायक रह सकता है. कलाकारों और संगीत से जुड़े लोगों को आय में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. आर्थिक योजनाओं में अनुशासन बनाए रखना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे और रिश्तों में मधुरता लौटेगी. संतान की किसी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस होगा और परिवार का सम्मान भी बढ़ेगा. जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. किसी मांगलिक कार्यक्रम या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तेदारों के साथ पुराने संबंध भी फिर से मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. कठिन से कठिन कार्य को भी आप अपनी समझ और प्रतिभा से आसानी से पूरा कर सकेंगे. कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, हालांकि आर्थिक दबाव के कारण कुछ योजनाओं में देरी हो सकती है. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे समाज में आपकी सकारात्मक छवि बनेगी. धैर्य और निरंतर प्रयास भविष्य में बेहतर परिणाम दिलाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल रहेंगी और उनका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें. धार्मिक गतिविधियों और सकारात्मक सोच से तनाव कम होगा तथा पूरे सप्ताह ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:20 AM (IST)
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