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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMithun Weekly Rashifal 12-18 July 2026: करियर में मिल सकता है नया अवसर, बिजनेस में नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी!

Mithun Weekly Rashifal 12-18 July 2026: करियर में मिल सकता है नया अवसर, बिजनेस में नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी!

Gemini Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को नई नौकरी का ऑफर मिलेगा? बिजनेस, परिवार और सेहत में क्या रहेंगे बड़े बदलाव? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:10 AM (IST)
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Mithun Weekly Rashifal 12-18 July 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. परिवार में शुभ कार्यों का माहौल बनने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. करियर और कारोबार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां सही फैसले भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. 

विद्यार्थियों के लिए समय उत्साहजनक रहेगा, जबकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक अधिकांश परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप बिजनेस वुमन हैं तो नया वेंचर शुरू करने की योजना सफल हो सकती है, लेकिन किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले सभी सरकारी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अवश्य करें. नियमों की अनदेखी करने पर सरकारी नोटिस या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. अपने बिजनेस के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दें. ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है. कोई भरोसेमंद और अनुभवी कर्मचारी कंपनी छोड़ सकता है, जिससे चल रहे प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है. ऐसे समय में धैर्य और बेहतर टीम मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह किसी दूसरी कंपनी से बेहतर वेतन और बेहतर अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है. 

यह बदलाव आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी में सफलता के मजबूत संकेत हैं. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपने प्रदर्शन पर निरंतर मेहनत बनाए रखनी होगी.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है. व्यापार में मार्केटिंग और विज्ञापन पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. लेकिन किसी भी नए निवेश या विस्तार से पहले कानूनी दस्तावेजों और सरकारी नियमों की पूरी जांच कर लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और आय-व्यय का संतुलन बनाए रखना इस समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सोच-समझकर लिए गए आर्थिक निर्णय आगे चलकर लाभ दिला सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद रहने की संभावना है. घर के बड़े-बुजुर्गों की समझदारी और मार्गदर्शन से लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. किसी करीबी रिश्तेदार के यहां समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा का योग भी बन सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या आपको शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करा सकती है और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है. समय पर जांच, उचित उपचार और संतुलित जीवनशैली अपनाने से स्थिति में तेजी से सुधार होगा. पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाने से सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:10 AM (IST)
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