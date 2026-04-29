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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemini May Horoscope 2026: मिथुन मई मासिक राशिफल, संघर्ष के साथ सफलता वाला रहेगा ये महीना

Gemini May Horoscope 2026: मिथुन मई मासिक राशिफल, संघर्ष के साथ सफलता वाला रहेगा ये महीना

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए मई 2026 का महीना मिथुन राशि (Mithun Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 10:23 AM (IST)
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Mithun May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैंमई (March 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत: शुभता और नए अवसर

मिथुन राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत शुभता लिए रहने वाली है. इस दौरान आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और एकाग्रता की आवश्यकता होगी. यदि आप इस समय सोच-समझकर और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता मिलने के योग बनेंगे. शुरुआत का समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा.

करियर और व्यवसाय

माह के दूसरे सप्ताह में आर्थिक लाभ के अवसर तेजी से बढ़ेंगे. यह समय विशेष रूप से व्यापारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए काफी शुभ रहने वाला है. इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी. भूमि-भवन से जुड़े निवेश भी आपके लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय नए अवसर और तरक्की के संकेत लेकर आएगा.

शिक्षा

परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह महीना सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. खासकर महीने के दूसरे सप्ताह में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. हालांकि सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

मध्य माह

माह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. आपकी तेज प्रगति कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है, जिससे वे आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर सकते हैं. इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस रखते हुए शांत और समझदारी से आगे बढ़ना होगा. यह समय भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए भी अनुकूल रहेगा.

विदेश जाने का अवसर

मध्य माह में परिस्थितियां आपके पक्ष में पूरी तरह अनुकूल होती नजर आएंगी. जो लोग विदेश में करियर या व्यापार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. हालांकि इस दौरान खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए धन का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा.

महीने का अंत

मई महीने के उत्तरार्ध में कुछ मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है. किसी अनजानी आशंका के कारण आपका मन विचलित रह सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. पारिवारिक मामलों में भी यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए किसी भी विवाद में नेतृत्व करने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. महीने के अंत में रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. प्रेम संबंधों में उतावलापन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. जीवनसाथी और परिवार के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव के कारण थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाकर आप खुद को संतुलित रख सकते हैं.

उपाय

मिथुन राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए. इससे विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 May Masik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 में मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। हालांकि, मानसिक तनाव के कारण थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या से संतुलन बनाए रखें।

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